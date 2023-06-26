岸田內閣民調大降 因這事出包惹怨

日本讀賣新聞社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率比起5月民調大幅減少15個百分點，降至41%。原因之一是實施個人身分碼（類似身分證）數位化問題頻出包。

讀賣新聞社於本月23至25日實施全國民調顯示，岸田內閣支持率為41%，比起上一次5月20至21日獲得民調56%，大降15個百分點。內閣不支持率從上次民調的33％上升至44%。

內閣支持率大跌的原因是5月岸田內閣在廣島舉辦七大工業國集團（G7）峰會時，支持率創高點後出現反彈情況。加上個人身分碼（my number，類似身分證）數位化問題頻出包。

針對個人身分碼數位化出包的問題，這份民調顯示，認為政府沒做好妥善應對的民眾高達67%、認為有做好妥善應對的民眾僅24%。有關政府預定2024年秋天將廢除現行健康保險證，將來要與個人身分碼綁在一起的問題，民調顯示，反對者占55%，贊成者占37%。

針對政府有關少子化對策的具體方案，讀賣這份民調顯示，予以肯定者占37%、不予以肯定者占55%。

在政黨支持率方面，執政黨自民黨34%（上次民調38%）、第2大在野黨維新會6%（上次7%）、最大在野黨立憲民主黨4%（上次5%）、無黨派40%（上次37%）。

民眾被問及作為對抗自民黨的在野黨，針對立憲民主黨與日本維新會（簡稱維新會）之中哪一黨應握有主導權的問題時，回答「維新會」者占40%、回答「立憲民主黨」者占26%。民眾被問及下屆眾議院選舉的比例選區（類似不分區立委）投票傾向時，回答「自民黨」者占38%、「維新會」者占13%、「立憲民主黨」者占9%。

讀賣最新民調也顯示，對於目前聯合執政的自民黨及公明黨今後是否應該聯合執政的問題時，贊成者僅占30%、不贊成者占56%。

日本經濟新聞社與東京電視台於23至25日實施聯合民調結果顯示，岸田支持率為39%，比上個月民調結果減少8個百分點，內閣支持率連續2個月下降。內閣不支持率升至51%，比上個月民調增7個百分點，從2月以來，內閣不支持率高於內閣支持率。

民眾被問及為何不支持岸田內閣的理由時，以回答「政策差」者占46%最多。這是岸田政府2021年10月上台執政以來，認為「政策差」民眾比例最高的一次。

日經指出，有關個人身分碼的問題，發生了領政府給付金（補助金）的金融帳戶錯誤登載、綁到他人健康保險證或年金記錄的案例。一般認為，這是岸田內閣支持率下降的要因。對於在個人身分碼出包後，政府的因應措施，認為「做得不夠充分」者高達76%。即便是自民黨的支持者，認為「做得不夠充分」者也達67%。

以年齡層來看，認為岸田內閣在此問題上做得不夠充分，18-39歲者有69%、40至50歲者81%、60歲以上者81%。

民眾被問及政府的育兒政策，回答「不期待」者有60%、「期待」者僅有33%。民眾被問及支持岸田內閣的理由時，以回答「因為是以自民黨為主的內閣」者有32%居第一，其次是回答「人品值得信賴」者有24%。

民眾被問及不支持岸田內閣的理由，以回答「政策差」者有46%。其次是回答「因為是以自民黨為主的內閣」者有32%、回答「政府和黨的運作差」者有32%。

在政黨支持率方面，自民黨34%（上次民調37%）、維新會12%（上次13%）、立憲民主黨9%（上次8%）、無黨派27%（上次29%）。