AI帶旺伺服器供應鏈 6檔跟著雨露均霑

ChatGPT爆紅，加上輝達（NVIDIA）驚艷的財報，AI瞬間成為全球最火熱議題，更掀起新一波的軍備競賽，百業都想透過AI賦能晉級，帶動AI伺服器需求爆增外，電源、散熱、連接器、導軌等次產業跟著雨露均霑。

生成式人工智慧（Generative AI）需要高速的運算，帶動晶片效能提升，也讓晶片變大又變重，連帶相關零組件及機構設計、製程甚至材料都有新的變化。AI浪潮更翻轉整個伺服器供應鏈上半年原本低迷的局勢。

法人表示，由於AI伺服器熱功耗（TDP）較高，散熱和電源解決方案亦須升級，使產品平均單價（ASP）高於一般伺服器70%至90%。而GPU高度提高且設計較複雜，AI伺服器的機箱ASP初估亦高出20%至30%，PCB、ABF 因層數拉升也將使ASP比一般伺服器多4至5倍。

例如AI伺服器約需6至8顆電源供應器，較一般伺服器的1至2顆顯著增加，產品價值可達一般伺服器電源10倍。

電源供應器龍頭廠台達電董事長海英俊在股東會後分享自己使用ChatGPT的感想，發現AI寫的演講稿比自己寫的還好，相信未來大家使用AI的頻率會更高，他認為，AI帶動的產業發展才在初期階段。

從客戶的訂單需求觀察，海英俊指出，全球已進入AI軍備賽，看到全球相關客戶都很急，急單在下半年湧現，明年將見到顯著動能。

由於AI伺服器需要更高的電力，擁有電源供應器、散熱、網通等事業，積極從零組件整合轉型至系統解決方案的台達電，也因此備受市場關注；看好台達電將是全球AI伺服器最大受惠者。

看好AI伺服器未來，光寶科也積極搶攻伺服器電源市場，2022年開始陸續通過美系CSP客戶認證，迎向AI伺服器的建置浪潮，光寶科亦將跟著受惠。

除了電源外，高電力及高運算下的散熱是最大問題，也是AI伺服器發展重要關鍵，包括奇鋐、雙鴻等業者持續提供氣冷、水冷及液冷等多種方案，其中奇鋐的H100散熱模組送樣NVIDA的第一階段驗證傳出已過關。

連接器廠優群的DDR5伺服器用Long-DIMM則搶進AI伺服器，成為美超微電腦（Supermicro）新機種主要供應商。

伺服器導軌界的龍頭川湖也可望隨著AI需求竄升跟著雨露均霑，國內大型法人機構看好川湖夾著專利優勢，將稱霸高階AI伺服器導軌市場。

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