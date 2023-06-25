網購包裝減量、禁用PVC材質 7月上路

環保署網購包裝減量最新規定將於7月1日起上路，訂定包材、重量比值、禁用PVC材質等，另外要求大型業者須達到年度減量目標，若有違反規定者最高可處新台幣15萬元罰鍰。

行政院環境保護署2月公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日生效，規範所有網際網路零售業網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質；紙類包材90%以上回收紙含量；塑膠包材摻配25%以上再生料。

根據規範內容，網際網路零售業包裝材料不得使用含PVC材質，並須符合回收紙混合率90%以上及塑膠再生料摻配比率25%以上；中型業者（資本額5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300處以上）須符合商品包裝重量比值；大型業者（資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500處以上）還須再符合平均包裝材減重率或循環箱（袋）使用率。

中、大型業者商品包裝重量比值（包裝材總重量/包裝材+商品總重量）設有限值。包裝箱（袋）內商品總重250公克以上且未滿1公斤，包裝重量比值須小於40%；1公斤以上未滿3公斤，比值須小於30%；3公斤以上比值須小於15%。

大型業者除包裝材料及包裝重量比值外，並要求平均包材減重率在民國113年底前達25%、114年底前達30%、115年底前達35%；循環箱（袋）使用率在113年底前達2%、114年底前達8.5%、115年底前達15%。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌指出，若是在包裝材料及包裝重量比值不合規範，可處3萬至15萬元罰鍰；另外在企業年度包材減重率部分若未能達標，則會要求提出精進計畫。

王嶽斌強調，網購平台的個人賣家暫不納管。7月1日正式上路後，也會再宣導，接著將請地方政府進行稽查，稽查的順序則是「由大到小」，會將有無自主管理納入查核重點，若沒有設計自主管理的方式，就會對運送貨品進行抽查。

根據統計，零售業網路銷售金額逐年攀升，從106年2283億元成長至110年4303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物。