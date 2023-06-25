中國房企償債年？又傳一龍頭債務違約

北京當局雖發布支持融資政策，但房市萎靡利多難奏效，河南與四川龍頭房企也爆發外債違約，分析中國房市榮枯的業者說，今年仍是中國房企的「償債年」，債務到期和違約的壓力依舊沉重。

中國國家發改委去年11月會商後，發布支持房企融資的「三支箭」政策，包括「信貸支援」、「支持民營企業發債融資」，以及「股權支持，支持房企恢復上市融資」。

但中國房市持續萎靡不振，房企欲振乏力，以致當局勢如猛藥的三支箭仍難擋房企違約。

綜合中國房地產報與澎湃新聞24日報導，河南房企龍頭「建業地產股份有限公司」（簡稱建業地產）23日晚間公告，因未能於寬限期結束前支付2024年到期的7.75%優先票據利息，將暫停支付所有境外債權人。

雖然建業地產今年頭兩個月的銷售額，分別比去年同期增加43%和83%，但這番成長趨勢如曇花一現隨即戛然而止，今年3月至5月，銷售額分別比去年同期驟減60.1%、61.5%、20.8%。

累計今年前5月，建業地產銷售額比去年同期大減29.8%將近3成，儘管此前已採行多項撙節成本措施，包括去年上半年組織重整，五級管理架構壓縮成三級，11月中旬更裁員7000人，依然難挽頹勢。

與此同時，四川的房企龍頭領地控股也於23日發布公告，先前已展延一年的1億1943萬美元（約新台幣37億元）票據確定再次違約。

領地控股的違約同樣也反映了業績重挫的困窘，去年公司的年報顯示，2022年公司合約銷售金額達人民幣（下同）137億2200萬元（約新台幣593億元），比去年同期降40.4%。

至於公司的總收益達139億7900萬元，比去年同期降7.1%；歸屬於公司擁有人的虧損達41億5000萬元；淨虧損50億9800萬元。

另據中國媒體第一財經報導，今年前4個月中國房企債券到期的總規模為3323億元，然而發行新債規模僅903億元，到期舊債的規模比新發行債額度高268%，代表房企難以藉由發行新債的方式支應到期舊債。

澎湃新聞1月23日的報導則指出，標榜不動產領域的數位化服務平台克而瑞信息集團分析，2023年仍是中國房企的「償債年」，因債務到期和違約的壓力依舊非常沉重。

克而瑞預估，今年前3季中國房企將迎來一波大規模償債潮，到期債券總規模達5528億元（約新台幣2兆4408億元），將比去年增加6%，其中境內債券到期2805億元，境外債券到期2724億元。