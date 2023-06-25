國營事業年終最高領4.4個月？經部這樣說

軍公教預計明年加薪4%，經濟部表示，轄下油電糖水4大國營事業調薪事宜須收到人事行政總處公文後，最快明年1月啟動討論。年終獎金部分，績效獎金最高2.4個月已核定，但最多2個月的考成獎金仍待行政院拍板。

國營會官員表示，國營事業年終獎金分為兩部分，包含行政核定的考成獎金，最多2個月；以及就各別事業盈餘狀況，額外發放最高2.4個月的績效獎金，兩者合計最多可領到4.4個月。

攤開去年國營事業的財報，中油、台電虧損逾新台幣2000億元，但皆為肩負政策任務以穩定物價，因此無法反映實際成本；台糖、台水則分別獲利逾20億、1億元。

國營會官員表示，績效獎金已由經濟部核定，考成獎金須待行政院就各公司的經營表現，綜合考評工作考成等第；依規定，行政院約會在6月底回覆，但拍板時間仍視實際作業情況而定。

至於年終獎金最終如何分配，國營會官員表示，員工實際可領的獎金將由各公司依照所屬單位、貢獻度和權重等決定。

此外，行政院近日已核定軍公教明年調薪4%，台糖、台電、台灣中油及台水4大國營事業是否跟進受關注。國營會官員今天告訴中央社記者，調薪事宜須等明年1月，收到人事行政總處公文後，才會請各國營事業提報調薪計畫方案。

官員表示，國營事業調薪和公務人員有所不同，提報的幅度須考慮績效是否達標，並視整體的人事費用等評估。