義大利爆非洲豬瘟！倫巴底大區見首例

義大利出現首例非洲豬瘟，且正襲捲倫巴底大區，農民呼籲立即採取行動，以避免全國性災難。義大利農民聯合會相關人員表示現在必須盡快加強受影響地區的檢查和撲殺，並改革相關法律。

「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）23日報導，義大利北部倫巴底（Lombardia）大區已出現首例非洲豬瘟病例（ASF），正逐步襲捲全區。農民表示，如果不立即採取行動，將形成一場全國性災難，因為全國近90%的養豬場集中在倫巴底大區，而此區豬隻飼養頭數佔全國總頭數的50%。

報導指出，23日倫巴底大區生產義式香腸的產區巴格納里亞（Bagnaria）發現了一具遭非洲豬瘟感染的野豬屍體，義大利農民聯合會（Confederazione italiana agricoltori）馬上發出警報，並要求非洲豬瘟特別專員卡普蒂（Vincenzo Caputi）迅速進行干預。

報導指出，卡普蒂說：「情況非常嚴重」。義大利農民聯合會倫巴底大區主席馬卡佐拉（Paolo Maccazzola）表示：「我們需要在豬肉製品的流通受阻前遏止這一禍害，我們不能把所有遏止的責任都交給獵人和森林保護員，我們需要有針對性的，尤其是快速的撲殺」。

馬卡佐拉強調，目前這個地區已經採取行動遏止這一現象，但現在必須針對性地加強整個受影響地區的檢查和撲殺，最重要的是要盡快在短時間內進行。

根據義大利農民聯合會資料顯示，養豬業是義大利畜牧業的重要支柱，義大利豬肉供應鏈產值高達110億歐元（約新台幣3720億元），養豬業從業人員約7萬名，養豬業可謂義大利製造的先鋒。

此外義國豬肉加工產品也擁有21個受原產地命名保護（Protected Designations of Origin, PDO）與12個受地理標示保護（Protected Geographical Indications, PGI）的標章，使得義大利豬肉熟食產品在世界上顯得獨一無二。

報導指出，義大利農民聯合會全國主席芬尼（Cristiano Fini）表示，野豬緊急情況和豬瘟現象已經被低估太久了，現在是時候保護這個行業和全國豬肉產品的出口了。此外，他也呼籲政府需改革1992年第157號關於野豬狩獵和撲殺計畫的法律。