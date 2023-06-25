企業購買綠電遇挑戰 經部兩機制協助

為解決企業購買綠電面臨的成本及信評挑戰，經濟部表示，正在擬定綠電團購協議，盼透過彈性分配增加綠能採購效益；另也將針對離岸風電建立新的信保機制，協助企業克服保費等成本要求，更有效率取得綠電。

全球吹起減碳風，為響應綠色供應鏈，國內廠商紛紛提高再生能源的使用占比。經濟部官員表示，已擬定綠電團購協議（APPA），預計今年第3季公布；希望藉由企業團購建立「用戶池」加上彈性分配措施，在綠電購進後，依用戶需求，優先分配給要達到RE100的用戶。

經濟部官員解釋，因企業對綠電使用要求的占比不盡相同，加上再生能源間歇性的發電特性，透過彈性分配，除可減少綠電匹配時產生的餘電，團購用戶也能協議擬定差別費率，優先分配到綠電的用戶須負擔較高費用、反之負擔費用則較低，讓企業能「各取所需」。

舉例來說，A、B、C、D這4家用戶團購綠電，假設用電量皆為100萬度，購得發電量200萬度的綠電，現行制度為按照實際用電比例分配，4家用戶各分配到50萬度；若透過彈性分配措施，A須達到RE100，因此可優先匹配100萬度綠電，B、C、D則可以較低價格調降綠電比例。

經濟部官員指出，因應產業營業型態多元，像是商辦大樓營業時間為週一至週日，大型餐廳主要為週末用電，有些夜間工廠則為離峰用電，透過不同用電型態的用戶組成「用戶池」，擴大不同時段可轉供綠電量，再於用戶池內進行彈性分配，也可提高特定用戶綠電使用占比。

因簽約時間可能長達10、20年，為預防有用戶中途退出團購，官員表示，APPA中也擬定「激勵機制」，若有用戶退出團購，剩下的綠電額度可由參與團購的其他用戶以較優惠的價格優先購買，此機制也能節省開發商另尋其他買家的時間成本。

經濟部官員強調，APPA並非強制性，而是在綠電交易市場上建立指引和選項；透過用戶池聚合不同用電型態的用戶，增加團購用戶信用，同時減少談判成本，綠電買賣雙方都能受益。

此外，經濟部長王美花近日出席活動時表示，將針對離岸風電建立新的信保機制，協助購買綠電的企業在國家信用保證下，克服開發業者提出保費的成本要求；目前行政院已核定，並交由中國輸出入銀行承辦。

經濟部官員說明，因許多國內企業不具國際信評認證，難以簽署企業購售電合約（CPPA），將透過國家融資保證機制，提供購電企業發生給付不能時，代償購電費用，藉此協助媒合國內企業和離岸風電開發商，相關機制確定後將對外說明。