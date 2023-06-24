台股周線收黑 法人:關注除權息、作帳題材

台股本周下跌86.51點，跌幅0.5%，周線終結連5紅。法人指出，台股下周將迎來長榮等個股的除權息大秀，後續走勢備受市場關注，另隨著第2季底的到來，預估法人作帳也將影響台股走勢。

端午連假前台股買氣觀望，21日終場上漲17.49點，漲幅0.1%、收在17202.4點、成交值新台幣3214.02億元，周線下跌86.51點，收跌0.5%。

美股4大指數23日皆墨，道瓊工業指數終場下跌219.28點，或0.65%，收在33727.43點；標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4348.33點；以科技股為主的那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13492.52點；費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3506.706點。

台股股東會旺季將在下周步入尾聲，包含貿聯、亞泥、遠東新、駐龍、美利達等企業將召開股東會。

另外，台股下周也將陸續迎來個股除權息大秀，6月27日有聯電、台塑等，28日則有國泰金、南亞科等，29日登場的是中華電、南亞、元大金、宏碁等，30日則有長榮、日月光投控、台達電及台灣大等。

法人指出，美股出現修正，預料近期表現較強的台股也可能面臨獲利回吐賣壓，尤其下周除了是股東會旺季尾聲外，也來到第2季末，屆時還會有法人作帳影響指數走勢，加上長榮等多檔個股即將上演除權息大秀，相關動態備受市場關注。

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