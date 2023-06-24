越南受惠供應鏈去中國化 韓企投資估續增

韓國總統尹錫悅今天結束訪越行程，隨團前往的大批韓企接下來將為越南帶來多少投資受到外界關注。韓媒分析，在去中國化需求下，越南可能成為最大受益者。

尹錫悅22日至24日訪問越南，隨團前往的財經界代表團人數比先前訪美團規模倍增，顯示韓企對越南市場企圖心。尹錫悅也在23日與越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）峰會中宣示，雙邊貿易額至2030年將達到1500億美元（約新台幣4.6兆元）的目標。

尹錫悅今天返韓前，在三星電子會長李在鎔陪同下，前往三星電子不久前在越南設立的研發中心參訪，期許雙邊產業能從製造合作夥伴升級為研發核心夥伴，表示將擴大有助強化未來世代產業能力的相關支援計畫規模。

三星電子銷售至全球的智慧型手機，超過5成都在越南生產，光去年一年內在越南銷售額就達到710億美元，營業利益達46億美元。進一步耗資2.2億美元在當地設置研發中心，並僱用2200多名研究人員，代表越南對三星電子的重要性將不只限於製造基地。

這次代表三星訪越的李在鎔也在23日國賓晚宴獲得越方準備的慶生驚喜，顯見越南政府對三星的重視。

越南對韓國而言是僅次於中國與美國的第3大貿易夥伴，對三星而言也是重要貿易對象，自1989年三星物產首次在河內設立貿易辦公室以來，集團業務不斷擴大，至今在當地分公司共有超過10萬名員工，累積投資額達200億美元。

不只三星，這次與尹錫悅同行的205家韓企涉及電子、汽車、石化、航空零組件、半導體、稀土、流通、食品、文化、建設、金融、法律等多種產業。大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源在23日召開的韓越商業論壇致詞指出：「在外部的政治、安保影響下，越南是兼具效率與穩定的最佳投資標的。」

美中紛爭等國際局勢影響下，「去中國化」成為近年產業界熱門議題，不只韓國，美國、歐洲和日本等各國企業也越來越重視越南。韓媒東亞日報指出，中國半導體產品在美國市場市占率從2018年的30.2%降至去年11.7%；同期越南產品市占率則從2.5%上升至9.8%。

根據韓國貿易協會統計，韓國對越南的貿易順差持續上升，至2022年已突破342億美元，與陷入逆差危機的中國形成對比。

除了以半導體為主的產業製造、市場重心移轉，韓國政府就稀土類核心礦物的合作重心也轉移至越南。尹錫悅與武文賞23日會談後宣布，將在越南設置核心礦物供應鏈中心，以降低對中國核心礦物的依賴度。

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