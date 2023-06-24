亞馬遜執行長會印度總理 加碼投資4,650億

美國電商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc）執行長賈西今天與印度總理莫迪會面時表示，亞馬遜將在印度加碼投資150億美元（約新台幣4,650億元）。

路透社報導，賈西（Andy Jassy）指出，這筆新投資金額，將使亞馬遜在印度的所有業務投資總額於2030年前達到260億美元（約新台幣8,060億元）。

亞馬遜在一篇部落格文章寫道，莫迪（Narendra Modi）與賈西談論到支持印度的新創企業、創造就業機會、促進出口、加強數位化，以及使印度個人與小型企業有能力在全球競爭。

亞馬遜的雲端運算部門亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）5月已表示，將於2030年底前在印度投資1兆600億盧比（約新台幣4,015億元）。

另據路透社夥伴國際亞洲新聞社（ANI）在推特（Twitter）分享的一段影片，谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）告訴媒體記者，谷歌將在印度西部古茶拉底省（Gujarat）的古茶拉底國際金融科技城（Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City）開設一個全球金融科技營運中心。

皮查伊表示：「我們已經表示過，谷歌正投資100億美元（約新台幣3,100億元）於『印度數位化基金』，我們正持續透過這個基金進行投資。」

針對皮查伊所提的新中心，路透社向谷歌尋問進一步細節，谷歌在下班時間並未立即回覆置評請求。

莫迪在訪問美國華府的最後一天，會見了美國和印度裔的科技業領袖，包括蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、谷歌執行長皮查伊和微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella），他並向全球企業呼籲在「印度製造」。

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