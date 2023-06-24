台積在美建廠缺水? 鳳凰城稱供水規劃無虞

台積電美國建廠正如火如荼進行，大鳳凰城商會今天表示，亞利桑那州致力水資源規劃，包括相關水工程建設善於保存水源、農業轉型與廢水再利用是關鍵，也允諾為台積電確保未來水源使用。

台積電去年宣布在美國亞利桑那州建造2期晶圓廠，第1期晶圓廠工程預計2024年生產4奈米，第2期晶圓廠正在興建中，計劃生產3奈米，兩期工程總投資金額約400億美元，為美國史上規模最大的外國直接投資案之一，引發外界高度關注。

記者實地走訪台積電亞利桑那州廠房外圍，戒備十分森嚴，一靠近就有警衛人員前來詢問與阻止，遠遠可以看到部分機械設備，也有零星工人進出。

外界也關注台積電美國廠營運是否可能面臨缺水難題。美國亞利桑那州大鳳凰城商會（GPEC）主席卡馬丘（Chris Camacho）對此表示，台積電一直被譽為全球環境管理者，最初跟台積電合作時，台積電就能獲得大量的水，不只是當下、也包含未來。如果有興趣在亞利桑那州擴建更多晶圓廠，將為台積電提供水源保障。

卡馬丘表示，台積電對廢水處理非常感興趣，包括如何讓廢水處理後有更好的品質，並讓水可以供應社區回收再利用，台積電約9成廢水都可以回收利用，這對鳳凰城也是一件大事。

卡馬丘坦言，美國西部地區中，水確實是非常稀缺的資源，不過，亞利桑那州過去幾十年來一直致力水資源規劃。 如今，大鳳凰城都會區和亞利桑那州用水量跟1957年相同，但這段期間經濟成長11倍，人口成長6倍，但用水量仍維持相同，主要是因為水源保存、農業轉型、製造業用水的再利用。

卡馬丘表示，另一個有趣的統計顯示，製造業用水僅占亞利桑那州水資源分配總量的5%，因此對未來使用者來說，還有非常多的水可以運用。

美商科克蘭資本董事長楊應超指出，曾經與一些台積電員工聊過，可能有一點進度落後，原因不是那麼清楚，但可能是器材需要更換或調整，跟英特爾（Intel）先前蓋廠情況相比，台積電廠房外圍其實安靜許多，不過全球晶片景氣不是那麼好，現在慢一點也不是壞事。

楊應超認為，水源議題遲早要面對，台積電晶圓廠的水可以回收，多少有幫助，但很多電力也是靠水製造出來的，台積電在亞利桑那州也要跟Intel搶水電，還是有挑戰。

台積電日前表示，在建廠規劃初期，就跟鳳凰城市府官員密切溝通並確認水源供給狀況。鳳凰城多年來積極建造相關基礎設施確保永續供水，擁有科羅拉多河、維迪河（Verde River）、鹽河（Salt River）、地下水與再生水共5種多元健全的水源供給規劃，獲亞利桑那州認證為百年用水無虞城市。

台積電本身也將建造完備的廢水處理及水資源回收系統，積極降低用水量及廢水排放量，致力提升整體水資源使用效率，並計劃在當地建置再生水廠。

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