日本新鈔估2024年7月登場 現行版可續用

日本政府財務省與日本銀行（中央銀行）已開始協調最快2024年7月正式發行新版紙鈔，這將是繼2004年後時隔20年流通重新設計的紙鈔。現行紙鈔在新版紙鈔流通後，仍可繼續使用。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造。日本政府2019年公布新版設計，新的萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一畫像；5000圓紙鈔正面是創立津田塾大學的津田梅子肖像；千圓紙鈔正面是確立血清療法的北里柴三郎畫像。

這次變更萬圓紙鈔正面肖像，是繼1984年從聖德太子改為福澤諭吉後，時隔40年再度變更（算到2024年新版紙鈔正式流通）。

日本經濟新聞報導，日本政府近期將正式宣布新版紙鈔流通時間。日本政府之前僅說會在2024年度上半年發行新版紙鈔，未說明確切時間點。

新版紙鈔已從2021年起開始印製，預計2023年度印製30億3000萬張。

日本政府這次引進全球首見的防偽技術，在防偽線上的肖像採用「全像攝影」（Holography），讓肖像看起來立體可動；另外，新版紙鈔可以用觸摸方式分辨不同面額。

目前在日本流通的各面額紙鈔都已結束印製，未來在新版紙鈔正式流通後，現行紙鈔依然可以繼續使用。