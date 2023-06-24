汽、機車不禮讓行人 6月底將提高罰金

王國材：取締不禮讓行人 擬依分隔線或分隔島區分

汽、機車不禮讓行人裁罰金額6月底將提高，但取締標準引起爭議。交通部長王國材今天表示，26日將與警政署討論，以中央分隔線或分隔島區分，行人走到近端，駕駛不停讓才算違規。

警政署日前公開與交通部達成共識訂定的「路口不停讓」取締標準，只要行人綠燈穿越斑馬線時，不論距離遠近都要讓行，引起外界爭議，交通部也急滅火，並表示還會再討論。

王國材今天上午到十四張捷運站視察公共運輸月票方案整備情形，接受媒體聯訪時說，交通部與警政署在4月討論裁罰標準時，當時國外媒體正報導台灣是行人地獄，同時也發生台中、台南有小朋友在通過人行道時遭撞死亡，在保障行人安全狀況下，交通部與警政署同仁都認為有必要用嚴格執法標準。

不過，王國材也坦言，當執法標準內容公布後，發現有點過於嚴格，但保護行人這件事還是要持續進行，26日交通部會與警政署再討論，目前朝向行人走到近端，就是到了中央分隔線或過了分隔島以後，若汽、機車不停讓才算違規的裁罰標準討論，希望在保障行人安全與不要造成車輛壅塞狀況下，找到平衡的方法，並配合新罰則6月30日上路。

王國材表示，汽車不停讓行人新的裁罰是除了罰新台幣6000元，還要參加3小時道安講習。

另外，王國材也說，在台灣6成的人無禮讓行人的觀念，執法是短期教育，交通部也同時進行道路工程改善，4月20日已發函22縣市政府，評估在重要路口設置行人專用時相、早開時相，並將行人穿越線退縮，離路口遠一點，讓轉彎車輛可以及早看到行人。