接見200位藝術家 教宗方濟各：勿忘窮人

天主教教宗方濟各在梵蒂岡博物館當代藝術館創建50週年之際，於西斯汀禮拜堂與200位藝術家會面。教宗對藝術家說：「不要忘記窮人」，藝術和信仰會改變一切事物。

「安莎通訊社」（ANSA）23日報導，在梵蒂岡博物館當代藝術館創建50週年之際，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）22日在梵蒂岡的西斯汀禮拜堂（Cappella Sistina）與200位藝術家會面，教宗對藝術家說：「不要忘記窮人」，藝術和信仰會改變一切事物。

報導指出，來自世界各地的200位各個藝術領域的偉大藝術家，來到西斯汀禮拜堂的米開朗基羅拱頂下，其中包括畫家、雕塑家、建築師、作家、詩人、音樂家、導演和演員，教宗一一問候他們。

教宗談話表示，教會與藝術家的友誼是一種天然的友誼，因為藝術家認真對待存在生命和世界的無盡深度，甚至包括其矛盾和悲劇的一面。

教宗向藝術家告別之前，表示還有一句話很貼近他的心，他表示，我想請你們不要忘記窮人，他們是基督最喜愛的人，即使是窮人也需要藝術和美。有些人經歷了非常嚴酷的生活剝奪，為此，他們更需要。他們通常沒有聲音讓別人聽到，你們可以解讀他們無聲的哭泣。

義大利網路媒體informazione整理出幾位藝術家們見完教宗的感想，攝影師安德列托（Elena Andreato）表示，當我面對面地見到教宗時，我們得知他已經準確地表達了我們工作的價值和意義。

視覺藝術家托薩蒂（Gian Maria Tosatti）則表示，教宗今天上午在西斯汀禮拜堂向藝術家發表的講話是罕見的清晰，他比我認識的許多藝術家都更了解藝術家的作品。

攝影師貝內杜西（Settimio Benedusi）說，難忘而感人的一天。

梵蒂岡新聞網23日報導，這次會見活動是歷任教宗接見藝術家的一部分。第一次接見藝術家可追溯到1964年，當時的教宗保祿六世要求更新教會和藝術家之間的友誼。教宗的本意在於表揚藝術家的工作和生活，重申與肯定他們為建立一種共有的人性意識和推動共同價值做出的貢獻。