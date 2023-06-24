公職40年歷練 財長莊翠雲8字訣面對挑戰

財政部長莊翠雲大學時意外踏入地政領域，從基層做起的她，曾「腳踏實地」拿著地籍圖，勘查土地使用是否達課徵空地稅標準，公職生涯超過40年，練就外圓內方性格，做事有高度、重細節，始終秉持「全力以赴、做就對了」初衷，面對各種挑戰。

行政院長陳建仁1月底籌組「溫暖堅韌」內閣，財政部長一職由莊翠雲出任，成為首位國有財產專業的財長；有別於過往的國庫大掌櫃多是財稅經濟或金融專業出身，使莊翠雲被外界視為「黑馬」出線。

莊翠雲也曾坦言，接下財長壓力不小。但她上任不久，面對立法院新會期立委質詢、出席活動受訪，無論是回應租稅、債務還本、公股行庫管理、海關人力等包山包海的議題，皆展現有備而來、果斷俐落的架勢，上手速度之快，令人印象深刻。

許多財政部幕僚評價莊翠雲「極為聰明」，她也確實是個不折不扣的「學霸」；莊翠雲回憶，在基隆讀國中時期，國三下學期模擬考成績不理想，內心警鈴大作，努力迎頭趕上，考上心中理想志願北一女。

比起國中時立下明確升學目標，莊翠雲在高三晚自習期間，與同學聊選填志願，談及國貿、企管等許多大學科系，最終放榜錄取政大地政系，她開玩笑地說，自己一度懷疑「我有填這志願嗎」。

意外與地政結下不解之緣的莊翠雲，人生大半青春奉獻給「土地」，攤開她超過40年的公職經歷，基層特考後分發至地政事務所，從登記案件的登簿、校對做起，接續至內政部地政司從事測量工作，後轉戰財政部國有財產局（國產署前身），曾任科員、科長、專委、主秘等職，在促進土地管理，推動便民措施、地上權等有功，從而獲拔擢為國產署長、政務次長。

事實上，地政與財政向來有著密不可分的關係，莊翠雲從第一線業務承辦人，到管理、決策者的職涯路徑，使她兼具對實務細節的了解、與擘劃政策方向的高度，也總能跳脫專業框架，傾聽、尊重旁人意見，而她走過順逆、練就「外圓內方」處事風格，這些都成了她接下財長重任的優勢與底氣。

在全球景氣轉趨下行之際，財政穩健是國家發展的關鍵後盾，莊翠雲上任以來，將財政韌性列為首要任務之一，今年預算編列債務還本新台幣1110億元，已在6月順利達陣，此外，剛結束的立院會期也通過不少財政部重點法案。

掌舵家大業大的百年部會，莊翠雲說，4個多月來確實比從前忙碌，現在負責的業務範圍更廣泛，需多費些心，但財政部是個合作無間的堅實團隊，同仁在各自領域兢兢業業、戮力從公。

談及從事公職多年如何保持熱情，莊翠雲表示，想到能學習、接收到多元新鮮事物，有收穫、成長，就會很開心；面對各種新挑戰，萬事起頭難，挫折難免有，但任務來「努力做就對了」。