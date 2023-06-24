巴西總統魯拉 批歐盟這協定威脅戰略夥伴

巴西總統魯拉23日在巴黎舉行新全球融資協定峰會上重申，歐盟在與南方共同市場協定中增加補充條款，是對戰略夥伴威脅。巴西專家擔心，該協定可能阻礙政府推動再工業化。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）說，他很想與歐盟達成協定，但歐盟今年3月提出在協定中擴大所有簽署國的義務，對可持續性和氣候變化承諾，並對未能實現2015年「巴黎協定」氣候目標的國家進行制裁的補充條款，是對戰略夥伴的威脅，讓人難以接受。

南方共同市場（Mercosur）與歐盟的協定自1999年以來一直在談判，經過了20年，才在2019年完成貿易協議，1年後完成政治與合作談判。目前正在審查條款細節以供雙方未來簽署。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）12日在巴西首都巴西利亞會晤後表示，將嘗試在年底前締結協定。

ABC聯邦大學（UFABC）國際關係與經濟學教授修特（Giorgio Schutte）認為，這項協定將促進歐洲先進工業市場開放，特別是德國，另一方面加強巴西未加工農產品出口，但沒有技術轉讓，可能阻礙魯拉政府的新工業化政策。

坎皮納斯州立大學（Unicamp）經濟學副教授巴斯托斯（Pedro Bastos）指出，這項協定有利歐盟，並極大化開放巴西的服務業和工業部門，中長期內可能大幅降低或取消許多產業部門的關稅，但巴西政府必須刺激需要一定程度保護的新產業，例如軟體行業、生物技術和尖端行業，不能無限進口，因為很多人依賴工業就業，而農業雇用的人力很少。

巴西政府批評的另外一點是，歐盟要求對歐洲公司開放參加南方共同市場成員國政府的採購招標，如果不接受這個條件，協定就談不攏。巴西總統魯拉表示，不能放棄政府採購，因為這是國內中小企業生存的機會。

即使有這些批評和不滿，巴西全國工業總會（CNI）支持與歐盟的協定，協會主席安德拉德（Robson de Andrade）表示，當務之急是朝著簽署目前形式的條約邁進，而不是重新開始貿易談判；這應該是政府的優先事項。

安德拉德指出，未來趨勢是降低進口投入的成本，增加歐洲對巴西工業產品的需求。巴西工總估計，與歐盟的協定生效後，約40%的產品將立即停止徵收進口關稅。

修特認為，巴西工總的這一立場是因巴西工業在很大程度上放棄了工業化專案，他們不再相信魯拉政府推出的再工業化進程；寧可轉型成為組裝商、轉銷商或外國工業的合作夥伴。

根據世界銀行的數據，巴西自1980年代以來，一直在經歷去工業化進程，工業在國內生產毛額（GDP）的比重從1984年的34%下降到2021年的10%。