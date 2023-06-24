千元鈔帝雉的秘密 台大副教授揭開面紗

台灣有恐龍？國立台灣大學副教授蔡政修從收藏家處取得鳥類腳部化石，證實是千元鈔圖樣帝雉的雉科物種，就科學定義，鳥類就是貨真價實的恐龍，也發表為台灣首件鳥類恐龍研究。

台大生命科學系副教授蔡政修翻開教科書，開宗明義指恐龍的科學定義是「滅絕的三角龍和現生麻雀的最近共同祖先的後代」，蔡政修說，台灣未曾發現鳥類化石，他到台大任教後，一心想找出鳥類化石證據，鳥類是用於定義恐龍很重要的類群。

台灣古生物研究發展可回溯到日治時期，台北帝國大學（台大前身）地質學教授早坂一郎在古生物領域有崇高地位，不時前往台南找化石，也指導當在地人找化石技術；第2次世界大戰後，早坂一郎等日籍學者相繼離台，台灣古生物研究幾乎停滯，但在台南，找化石的傳承卻自然而然流傳下來。

為與鳥類恐龍化石相遇，蔡政修無數次到台南市拜訪化石收藏家，終獲對方首肯，捐出大小如一節小指般珍貴鳥類腳部標本，蔡政修眼睛為之一亮，從型態等方面研究，判斷標本就是新台幣1000元鈔票上的國鳥帝雉的雉科物種，2021年投稿國際期刊很快被接受，這也是台灣首件發現鳥類恐龍的研究。

除空域鳥類恐龍，陸域也有進展，蔡政修調閱早坂一郎1942年發表研究報告，發現早坂一郎將下頜骨化石鑑定為「貓屬」，但早坂一郎其實是想表達大隻的貓「老虎」，推測80年前因分類認知有落差，當年寫法兩者卻是相同。

由於原始標本已不見蹤影，蔡政修花許多心力希望尋回卻毫無所獲，只能透過僅存1張照片，經抽絲剝繭大量分析，去年首度證實台灣也曾有如動畫電影「冰原歷險記」（Ice Age）中狄亞哥（Diego）角色「劍齒虎」出沒。

台灣古生物化石出土重鎮除台南，半世紀前漁船在澎湖海域底拖作業也撈出不少化石，蔡政修從研究室櫃子小心翼翼取出半缽狀化石，指著說這就是露脊鯨耳骨。

蔡政修表示，台灣曾有研究發現，露脊鯨體長可達17、18公尺，除是台灣發現最大化石物種，研究也證實生存在南、北半球高緯度的露脊鯨是透過台灣靠西太平洋海域這條「偉大航道」南北交流。

電影「侏羅紀公園」（Jurassic Park）系列風靡全球，凶猛恐龍撕咬獵物畫面撼動人心，蔡政修說，電影能接續不斷推出續集，須有紮實研究成果支持，他期盼台灣也能建構「更新世公園」（Pleistocene Park），想像一群劍齒虎正獵捕猛瑪象、犀牛，一旁還有世界最大7公尺長「台灣豐玉姬鱷」在河川潛伏伺機而動，訴說專屬於台灣的古生物故事。