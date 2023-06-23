韓對美出口 20年來首度超越中國

韓國去年對美國出口額超越對中國出口額，創下接近20年來首見。凸顯在華府將更多盟邦拉進供應鏈，以及北京努力推動製造業自給自足的情勢下，韓國的外貿模式正在轉變。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據韓國央行「韓國銀行」本週發布的數據，韓國去年對中國的貨物出口額較2021年減少近10%，降至1220億美元；反觀同時期對美國的貨物出口額則躍增逾22%，來到1390億美元。

這是2004年以來，韓國對美國出口額首度超越對中國出口額。韓國是全球第10大經濟體，擁有三星（Samsung）等居全球貿易領導地位的巨擘企業。

這些數據反映出美國對韓國汽車的需求大增，以及在全球記憶體晶片銷售減緩下，韓國對中國的半導體出口銳減。

在韓國前10大出口貿易夥伴國當中，對美國出口額是過去5年間唯一出現成長。此外，在韓國電池製造商如樂金能源解決方案（LG Energy Solution）、SK On、三星SDI及太陽能公司韓華Q-Cells（Hanwha Q-Cells）等業者帶領下，韓企近幾年也一直是美國半導體和潔淨科技產業最主要外來投資者之一。

相反地，中國的重要性則不斷減弱。韓國國際貿易協會（Korea International Trade Association）本月發布的一份報告顯示，韓國自2021年以來對中國出口比重下降的產業，涵蓋煉油、石化、鋼鐵、汽車零件和顯示器。

韓國國際貿易協會並指出，今年第一季韓國對中國出口額占總出口額比率跌破20%，是2005年以來首見。

韓國國際金融中心（Korea Center for International Finance）的分析師將韓國對中國出口出現結構性萎縮，歸咎於北京的「中國製造2025」戰略，也就是利用國家補貼來強化中國的機械及精密工具製造產業。

英國渣打集團（Standard Chartered）韓國研究部主任朴鍾勳（Park Chong-hoon，譯音）也說：「近幾年韓中經濟關係持續出現結構性改變，因為在北京支援下，中國企業在科技價值鏈的地位提升。」

韓銀總裁李昌鏞5月告訴韓國國會議員：「許多中國企業正在製造中間財，而這正是我們主要的出口品。」他並提到：「中國10年經濟榮景帶來的（貿易）支援已經消失。」

不過渣打的朴鍾勳認為，「韓國對中國最重要的出口品是高端半導體，這類需求目前走下坡；但隨著全球資訊科技（IT）業界復甦，韓國對中國的出口也將反彈」。

儘管如此，韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根去年接受金融時報訪問時指出，未來10年期間，韓中兩國的「貿易結構將會改變」，朝價值鏈的下方移動，因為敏感科技的交換會受到越來越大的管控。