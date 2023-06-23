莫迪訪問美國3天 科技與國防大豐收

印度總理莫迪即將結束對美國的3天國是訪問，印度外交部官員表示，莫迪此行形式與實質成果兼具，雙方同意深化合作的範圍廣泛，聚焦於科技、國防等領域。

印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）在華府當地時間22日深夜召開特別記者會，說明印度總理莫迪（Narendra Modi）訪美重大成果，印度外交部向媒體提供了這場記者會的文字記錄。

卡瓦特拉表示，科技合作在莫迪與拜登（Joe Biden）的雙邊會談中占了很大的份量，雙方確認了20至25個科技合作次領域，細目包括了技術轉移、科技產品貿易、跨產業共同研發等。

他並說，美光科技公司（Micron Technology Inc.）將斥資27億5000萬美元在印度興建半導體組裝與測試廠，科林研發股份有限公司（Lam Research）將為印度訓練6萬名工程師，應用材料公司（Applied Materials）和谷歌（Google）人工智慧中心也都將在印度投資或擴大投資。

此外，美國國家科學基金會（NSF）將與印度科技部及印度電子暨資訊科技部（MeitY）進行網路安全、半導體及通訊合作。

卡瓦特拉也提到，在國防領域，美國奇異航太（GE Aerospace）已與印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）簽署備忘錄，共同生產F414渦輪扇發動機，供印度研發中的「光輝2型」（Tejas Mk-2）戰機使用。

其他國防合作包括印度向美國採購MQ-9B「掠奪者」（Predator）攻擊無人機、推進「國防產業合作路線圖」、在彼此軍事單位中互設聯絡官，以及啟談供應安全協議、相互國防採購協議等。

在人與人交流方面，美國將在印度阿默達巴德（Ahmedabad）和班加羅爾（Bangalore）兩座大城增設領事館，而印度將在美國的西雅圖（Seattle）及另2個研議中的地點增設領事館。

兩國同意增加合作的其他領域包括太空、能源、關鍵礦物、貿易糾紛化解以及打造具彈性供應鏈等。

卡瓦特拉強調，莫迪此行受到高規格接待，更取得許多成果，形式與實質成果兼具。

被問及莫迪與拜登是否談到中國在印度太平洋區域的擴張行為，卡瓦特拉回應，兩位領導人聚焦於兩國在全球各地所面對的戰略利益挑戰，包括印太地區，以及雙方如何合作化解這些挑戰。

莫迪於21日抵達美國，展開3天國是訪問，重頭戲是22日與拜登的雙邊會談。他將於24日至25日訪問埃及。