大陸房市不振 A股房企出現退市潮

中國房地產市場低迷，影響所及房企股價整體持續下跌，部分A股房企甚至因連續20個交易日每日股票收盤價均低於每股人民幣1元而觸發終止上市條件。

陸媒澎湃新聞今天報導，房市調研機構克而瑞地產研究中心發布的報告顯示，截至21日，共有8家A股房企因連續20個交易日的每日股票收盤價均低於每股1元而觸發終止上市條件，而且全部都是戴帽企業（經營狀況出現異常的上市公司 ），其中一家已於6日完成退市。

另據證券時報統計，A股房地產上市公司目前共114家。除了已經確定強制退市的數家企業，還有部分房企的股價觸及了強制退市的邊緣。

克而瑞認為，整體看來，當前部分房企因為流動性以及經營危機陷入了退市潮，其中已有部分企業開啟了保住上市資格的「保殼計畫」。在當前房企使用的注入資產、股東增持以及回購股份三種方法中，注入資產對於股價的提振效果相對較好，而純資本運作的股東增持和回購股份則成效不一。

但是「保殼」終究只是短期內的臨時手段，這家房企研究機構說，在行業大環境尚未恢復情況下，陷入危機的房企能做的仍是積極解決流動性危機、削減企業冗餘成本、維持企業口碑；部分企業擴張多元化業務也可能是一條出路。

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