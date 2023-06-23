陸電商618業績不妙? 消費增速創3年最低

中國電商平台在今年618消費節展開史上最激烈的價格戰後，迄今均未公布618總成交額。大數據顯示，今年618全網交易總額增速創3年來最低；快遞業者多表示，618快遞量未見明顯增加。

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，作為疫情3年後的第一次大促銷，今年的618被賦予了更深一層的意義：既是上半年提振消費、拉動內需的重要節點，更是對於消費復甦成色的一次檢驗。

儘管電商巨頭們都喊出「史上最大投入的一屆」，拚低價、搶流量，將這屆618視為一場重要的「翻身仗」。但6月18日結束迄今，無論淘寶天貓、京東、拼多多還是抖音、快手，都沒有公布今年618的總成交額。

其中，京東宣稱「增速超預期，再創新紀錄」，淘寶天貓、蘇寧易購和拼多多僅公布部分類別的成交額和訂單量。

這是繼去年「雙11」購物節，中國電商第二度未發布這個半年一次大促銷的成績單。

根據中國電商大數據公司「星圖數據」統計，今年618全網商品交易總額達人民幣7987億元（約新台幣3.46兆元，下同），創近6年來新高，較去年多1028億元；但增速已連續3年放緩，今年僅比去年增長14.77%，增速降至近3年來最低點。

星圖數據指出，今年的618大促銷被公認為各平台最賣力的一年，綜合電商平台紛紛推出百億補貼、多種費用減免和流量扶持政策，助力商家提高業績。「但消費者的熱情似乎不比當年，冷靜中透出些許麻木，行業整體趨於平淡。」

另據花旗銀行的估算，儘管投入了史上最大的資源，今年京東618的銷售額僅比去年增長6%至8%，低於2022年的10.3%及2021年的27.7%。

電商大打低價促銷的618，未見消費明顯復甦，也反映在快遞量上。儘管中國國家郵政局通報，6月1日至18日，全國快遞業務量完成46.78億件，年增高達48.66%，但快遞業者感受卻不同。

報導引述中國交通部公布的數據，5月29日至6月4日以及6月12至18日兩個618大促銷高峰期，郵政快遞累計攬收量僅比前期增長逾8%；6月5日至11日，郵政快遞攬收量甚還下跌7.04%。

「2021年的618我們還會找代派，今年的活自己員工都不夠幹，找代派只會虧錢。」上海申通某快遞網點的負責人表示，今年618的業務量增長並不明顯，去年在有疫情的情況下每天業務量仍能達到1萬多票，但今年第一波高峰期日均只有1.3萬多票，第二波高峰日均只有1萬票左右。

北京一處快遞驛站老闆阿城感歎，「今年618氛圍非常淡，單日快件入庫量峰值甚至都沒有破千，比去年的水位還低」。儘管去年物流受到多重因素影響，618的單日入庫快件量最多還能達到1500多件，「原以為今年快遞暢通後量會上漲，沒想到今年表現更差。」

「大家越來越冷靜了，不會剁手消費了。」在阿城看來，消費熱情下降，低價策略失靈是618快遞業務冷清的根本原因。

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