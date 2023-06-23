清冠一號7月起不再公費補助 國外買回台恐觸法

台灣清冠一號對COVID-19防疫貢獻非常大，目前EUA延長到明年6月以利取得藥證。衛生福利部長薛瑞元今天說，因特別條例將到期，7月起不再公費補助，若從國外買回台灣恐觸法。

目前清冠一號公費適用對象僅限確診後有重症風險因子高風險族群可使用，條件包含年齡65歲以上、65歲以下身體質量指數BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者，及症狀嚴重（包括高熱不退、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重飲食困難）等。

由於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例即將在今年6月30日屆滿，薛瑞元今天上午接受媒體聯訪表示，雖然清冠一號的緊急使用授權（EUA）延長到明年6月，但因特別條例退場也就沒有特別預算，在沒有其他預算可支應情況下，清冠一號不再公費補助。

針對清冠一號取得正式藥證部分，薛瑞元說，現在共有順天堂、天一等2家藥廠正努力中，但尚未提出臨床試驗計劃，未來若納入試驗計劃的民眾，目前規劃將公費提供，其他則要自費。

此外，中醫師公會全聯會理事長詹永兆指出，清冠一號外銷國外市場是健康食品，因此不必申請正式藥證，可以在網路上販售。薛瑞元提醒，清冠一號在台灣屬於處方藥品，若從國外訂購寄送到台灣，若沒有輸入許可證，恐觸犯藥事法，籲民眾注意。