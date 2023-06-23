必應接案滿載 周佑洋:以人為核心加上SOP

必應接案滿載 周佑洋:以人為核心加上SOP才能長久

疫後實體娛樂活動陸續恢復，展演服務業者必應創造看準海內外演唱會商機，今年接案量能滿載運轉；董事長暨執行長周佑洋坦言，演唱會產業以人為核心，但還是需要一套SOP做事原則與方法，才能夠長長久久。

人稱「洋公」的周佑洋從事演唱會製作近27年，幾乎和五月天同時出道，參與過的演唱會超過500場。在擔任必應執行長前，他從搬運器材做起，曾負責音響、燈光、企劃等工作，這些心路歷程化為養分，培育出必應兼具節目製作、硬體與技術的一條龍服務團隊。

當2022年下半年疫情趨緩、海內外防疫政策逐漸解禁鬆綁，展演市場進入疫後復甦期，必應長年累積的專業度與口碑，帶動業績重返成長軌道，今年前5個月營收約新台幣6.42億元、年增1.29倍，下半年承接的演唱會場次持續增加。

對周佑洋而言，必應能夠熬過疫情動盪、整隊「回血」，關鍵除了人才資產之外，還必須取得演出藝人的完全信任。畢竟所處的文創產業講究專業性和創意獨特性，必應在人員配置滿載運轉的情況下，也開始嘗試與外部自由接案者或其他廠商合作，獲得全新刺激或做事方法，為公司加分。

以下是周佑洋接受中央社專訪，以書面文字回覆的問答內容，分享對必應成功關鍵、創業守則、幕後故事、接案量能擴充、產業環境5大議題的看法。

一、從五月天概念股到韓團指名，必應從台灣走到國際的成功關鍵？

周：演唱會是一個to be的行業，所以它絕大多數都還是一個你的創作、你做出來的東西大家能不能認可，然後大家會口耳相傳的一個過程，這些年來我們在台灣運作的各種演出，在專業度跟口碑上都有被看見。

海外的團隊來到台灣，前期會來考核或者來看這些細節時，我們的專業人員所有的應對，也會讓他覺得我們其實是跟國外團隊是類似的，當然也包含我們去海外做演出的時候，會努力去理解海外的工作模式跟需要的專業程度，這樣子的交錯，包含我們去、海外的人來，經過時間與來回交流次數不斷增加，其實就會讓必應在台灣承接這些國際演出時能完全取得信任，比較能無縫接軌的合作。

二、執行長的創業心法？在這份工作上堅守的最重要原則是什麼？

周：我覺得這個行業還是以「人」為最重要的核心，所以當初對我來說，會希望這個行業雖然以人為主，可是應該還是要有一個SOP（標準作業程序）的做事原則跟方法，讓大家在這個行業裡是能夠長長久久的。我努力讓所有的人在專業度能夠提升到一個60分的狀況，然後再加上每一個人的審美觀、每一個人的創意，就能夠加上很多分，讓總成績能讓客戶滿意或驚艷。

我盡量在公司裡面能夠把這個體系跟這個系統建立起來，讓這行業能夠長久的運行，這是我在思考公司每個決策時，最重要的一個原則與方法。

三、做這行到目前為止，最覺得難忘的一個故事？

周：我覺得每一個案子都很難忘吧！因為每個案子都會遇到很獨特、很特別的一個藝人，然後在演出那個當下所發生的事情，這就是做LIVE、做演唱會最有趣的地方。

因為你在這一天、在這個時刻、跟這群人、在同一個場館裡所產生的共情，其實都是很獨一無二的，包括這首歌或者是這個音樂、這個當下、這個畫面，可能都會帶給你、跟你的生活有了一些連結，或者是一些不同的東西。所以我覺得很難去說哪一個東西是最難忘的，因為我們其實就是希望每一個演出，它都能給當下全場觀眾帶來一個最難忘的一刻，然後被深深記得。

但，如果真要說我自己幾個比較幕後的故事，是最近我剛好參與劉若英的「飛行日」巡演，剛好回想起她上上次的「脫掉高跟鞋」巡演結尾曾有過一個「空中飛人」的橋段，當時我們還特別去北京雜技團練了一個多月的高空特技，主要是「奶茶」（劉若英暱稱）想要嘗試一個自己絕對不會做的事情。

那一次就是一個很難的任務，演出時她得要用兩條布掛在半空中，在空中做很多特技動作，然後轉非常多圈下來後，要立刻定位站好接著唱歌，那個巡迴應該做了有30場，要拉她上去的裝置在技術團隊測試檢查完之後，有個按鈕裝置，要按了後她才會上升，然後結束時按了就會下降，每一場演出，她都只有一個要求，「就是要由我本人去按」。

我身為導演，本就應該負責全場及藝人安危，我們兩個的確應該「綁在一起」，所以我覺得去控制這個機關，是我對她負責的一種方式，由我負責把她安全升上去，然後安全放她下來。

四、如何看待疫後迎來解封商機？必應承接專案量能將如何配置與擴充？

周：疫情後的人員配置，如果以一個生產公司來說，目前是處於滿載運轉的狀態，其實之前也開始有過這情況，不過目前我們開始試圖在自己的運作狀態裡面，盡量跟外面的自由接案者或是其他廠商聯手合作。

這樣子下來，第一，我們自己可以不用承受那麼大的負擔；第二，其實可以從跟不同人或廠商的合作，得到一些全新的刺激或者是更新的做事方法等，反而更能夠和這個市場做連結。

五、文創股近期成為資本市場焦點，如何看待產業環境及同業競爭？

周：對於同業競爭這些問題，我自己比較看待的是，因為我們是一個文創產業，其實最終在比較的就是「專業性」，再來就是「創意的獨特性」。如同環球片場拍的影片，可能跟索尼片場拍的影片在風格上就會迥然不同，這是一個市場可以去選擇的東西。

所以我們一直沒有太去針對同業做研究，或者是去做一些對抗性的政策，而是希望這個產業能夠共融，大家都可以好好的在這個產業裡生存，因為畢竟這個產業很新，還是希望大環境或者在裡頭貢獻的所有人都能夠更好。