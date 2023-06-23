經貿辦：出口新南向第1季比重達20.8％

經貿辦：出口新南向比重提升 第1季達20.8%

行政院經貿談判辦公室公布最新新南向政策執行情形指出，台灣第1季對全球各市場出口表現均呈現衰減，但對新南向國家出口比重仍提高至20.8%，顯示重要性日益高升。

經貿辦日前公布2023年第1季新南向政策執行情形，貿易部分，受製造業趨緩及高基期影響，台灣在今年第1季對全球各市場出口表現均呈現衰減狀態，其中與新南向國家貿易總額為375.4億美元，年減13%，其中出口至新南向國家金額203.2億美元，自新南向國家進口金額172.2億美元。

農產品貿易受通貨膨脹、利率高升與俄烏戰爭等世界局勢影響，台灣今年首季整體農產貿易金額56.2億美元，較去年同期減少11.6%。經貿辦表示，台灣與新南向國家農產品貿易額14.5億美元，也較去年同期減少11.4%，與整體農產貿易變化相近，其中農產品外銷新南向國家金額3億美元，較去年同期減少7.1%。

不過經貿辦說，台灣對新南向國家出口比重持續提高，自2021年18.9%、2022年19.4%，上升至今年第1季20.8%，顯示新南向市場對台灣重要性日益高升。

投資部分則有顯著躍進，經貿辦說，今年1至3月，核准（備）對新南向國家投資件數為44件，投（增）資金額計14.14億美元，較上年同期增加96%，投資主要集中在新加坡、越南及馬來西亞等地；核准新南向國家來台投資件數為128件，投（增）資金額計3.51億美元，年增38%，投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

經貿辦表示，今年第1季中國輸出入銀行協助台灣廠商拓展出口至新南向國家，貸款核准金額新台幣64.28億元，較去年同期增加4.69億元；保證核准金額13.90億元，較去年同期增加13.07億元，輸出保險承保金額達新台幣105.98億元，較去年同期（116.14億元）減少10.16億元。