內政部：虛坪改革先修法解決車位問題

內政部：虛坪改革先解決車位問題 下會期提修法

內政部官員今天說，虛坪改革將先解決較有共識的停車位、車道問題，預計在立法院下個會期提出修法。

內政部長林右昌日前拋出虛坪改革政策，但也提及虛坪改革牽涉登記問題，大幅改革會天下大亂，也恐產生登記產權糾紛，因此預計會先就大家最關注的車道、停車位問題優先處理，

內政部官員今天對中央社記者表示，虛坪改革討論主要有2個方向，一是停車位、車道，另外則是管理委員會使用空間，其中以停車位、車道較有共識，且修法面向也單純，預計會在立法院下個會期提出相關修法。

官員說，車位部分，修法主要是調整公寓大廈管理條例第16條，將現行防空避難設備兼作停車空間使用的規範，更改為法定停車空間兼作防空避難設備，這樣就可以讓原先必須是「大公」、由所有住戶持分的公共空間，變成專有部分。

至於現行停車場車道公設，部分須由整體住戶分攤車道公設（車公）一事。官員表示，目前討論方向傾向由買車位的住戶負擔車道公設即可，避免「車公」變「大公」。

另外，根據建築技術規則第162條，防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯梯間、緊急昇降機機道、特別安全梯與緊急昇降機排煙室及依公寓大廈管理條例規定的管理委員會使用空間，不得超過該基地容積的15%，但現行管委會空間多被用於作為健身房、遊戲室等。

官員說，管委會空間這部分比較複雜，是要限縮比例，或是透過其他方案讓空間分配更合理，還需要很多討論，尚未有定案方向。

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