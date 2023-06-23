調查：全球最昂貴城市 聖保羅升至第9

瑞士寶盛集團一項調查顯示，巴西聖保羅市在全球菁英居住最昂貴的地方排行榜上升至第9位，超級富豪要維持相同的生活水準，在聖保羅的支出則高於邁阿密。

根據瑞士寶盛集團（Julius Bär Group AG）發布的「全球財富和高端生活報告」（Global Wealth and Lifestyle Report），在全球選樣的25個城市中，最昂貴的城市都在亞洲，第1名是新加坡，其次是上海和香港。這是聖保羅市首次進入前10名。

這項調查評估了財富超過100萬美元的民眾在全球25個最重要的城市消費的一系列優質商品和服務，包括威士忌、葡萄酒和商務艙機票的花費。調查於今年2月至3月期間進行。

瑞士寶盛美洲區投資策略主管波利杜拉（Esteban Polidura）表示，聖保羅的排名頗讓人吃驚，其中最重要的因素是巴西進口產品的關稅高於其他國家。

聖保羅在每次調查中的排名都上升，2021年排名第21位，次年躍升至第12位。

報告顯示，在所有城市中，聖保羅購買自行車、女士手提包、男士西裝、科技產品、手錶和威士忌的成本最高。

隨著紐約、聖保羅和邁阿密躋身世界十大最昂貴的城市之列，美洲地區已成為第二個最需要財政資源來維持生活水平的地區，超過歐洲、中東和非洲的城市，僅次於亞洲。

今年的調查顯示，以美元衡量的超級富豪生活成本在過去12個月中平均成長了6%，以當地貨幣計算成長了13%。巴西的增幅為18.4%，主因為近幾個月美元一直走強，以當地貨幣計算的物價跟著上漲。

波利杜拉指出，全球物價上漲基本上有2個因素。首先是自COVID-19大流行高峰以來觀察到的原材料和用品價格上漲，並受到生產鏈混亂的影響。

其次是對以前受到壓制的商品和服務的需求，隨著健康危機緊急性階段的結束，這種需求開始外加。這項調查捕捉到過去12個月全球通貨膨脹加劇的過程。

例如以美元計算的酒店套房成本提高了15.25%，而商務艙機票價格上漲10.13%。在COVID-19大流行期間，為遏制冠狀病毒傳播，各國關閉了邊境，損害全球旅遊業。

波利杜拉表示，調查的目標群眾薪資較高，但支出也更高，所以需要尋找報酬率更高的投資。

根據巴西奢侈品公司協會（Abrael）的數據，2020年COVID-19大流行開始那一年，奢侈品市場的營業額達到52億美元；2021年銷售額比上一年成長51.74%，2022年也有50%以上的成長。