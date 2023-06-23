西部國道上午順暢 國5已湧現車潮

今天是端午連假第2天，根據國道即時路況顯示，上午8時30分，西部國道大致順暢，國5則是已經出現車潮，南港系統-石碇時速不到40公里。

交通部高速公路局表示，昨天全天交通量為116.7百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

高公局表示，今天凌晨0時到清晨5時交通量為5.0百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）1.4倍，預估今天交通量為121百萬車公里。

根據國道即時路況顯示，今天上午8時30分，西部國道大致順暢，國5則是已經出現車潮，南港系統-石碇時速不到40公里。

高公局表示，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興。

國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，中部地區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。