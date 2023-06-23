國發國安基金繳庫支援 經部爭取台電明年增資逾千億

由於公股行庫認購意願低，台電500億特別股發行卡關，財務陷入危險水位。除爭取台電明年增資新台幣1千億元外，行政院也初步規劃從國發基金與國安基金獲利繳庫款項，撥出約200億元額度以補貼或是增資方式，彌補特別股可能無法發行的缺口。

去年俄烏戰爭開打，燃料價格暴漲，台電肩負政策任務，電價無法完全反映燃料成本，以致虧損雪球越滾越大，累計至今年4月累虧3058億元，負債比高達91.5%；同時，為穩定供電，台電已啟動5千億等級電網韌性計畫，在在凸顯資金需求。

儘管政府已多管齊下，試圖透過增資、電費補貼、發行特別股等方式，穩定台電財務，知情官員透露，台電原計劃發行500億元特別股恐卡關，原因是公股行庫認為台電資本適足率不足，基於風險控管原則，認購誘因不高，主計總處建議台電再調整發行條件，包含買回年限、增加議價空間等，盼有轉圜餘地。

知情人士指出，台電為了強化財務結構、增加資金調度能力，正規劃多元籌資管道，除了增資，發行特別股也是可能方式，但「增資一定是選項」。

據了解，台電內部提出增資金額逾千億，官員坦言，若特別股發行止步，「台電財務會接近危險水位」，經政府整體考量明年預算餘裕，有望讓台電增資1千億，將編入明年經濟部公務預算。

另一方面，由於台積電今年首季股利調高，國發基金繳庫數可能較預期多，政府規劃以補貼或增資形式，彌補500億特別股可能無法發行的缺口，預算來自國發基金、國安基金獲利繳庫，約200億。

知情人士指出，近年國發基金獲利穩定，平均繳庫金額超過百億元；台電若要增資，會與國庫給的預算有直接關係，因此隨著國發基金持續繳庫挹注國庫，對於台電增資間接有助益。

國發基金則表示，若台電基於增加資金調度能力、改善財務結構等需求，需要國發基金協助，報經行政院專案核可後，國發基金將配合辦理。

此外，台電身上背著許多專案貸款，持續「借新還舊」，針對一筆短期即將到期的千億貸款，隨著現在利率升高，新貸款利息十分可觀，行政院已出面協調銀行行政手續費、利率，希望能有更多空間。