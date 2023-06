祖克柏接馬斯克戰帖 要打「鐵籠格鬥賽」

全球最知名的兩位科技億萬富豪馬斯克和祖克柏同意一決高下,進行鐵籠格鬥大賽,雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。

英國廣播公司(BBC)報導,馬斯克(Elon Musk)在被他買下的社群媒體推特(Twitter)發文表示,他準備好「在鐵籠戰會會」祖克柏(Mark Zuckerberg)。

社群媒體臉書(Facebook)和IG母公司Meta的老闆祖克柏上傳一張馬斯克推文截圖,上面一行字寫著「給我地點」。馬斯克則回應祖克柏:「維加斯八角籠(Vegas Octagon)。」

Meta發言人在記者詢問兩人是否對陣一事時表示:「此事不言自明。」

八角籠有八個邊,是終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship,UFC)賽事場地,UFC總部位於內華達州的拉斯維加斯。鐵籠賽則因UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。

本月底滿52歲的馬斯克還推文說:「我有個動作不錯,我稱之為海象,只是躺在對手身上,什麼事都不做。」

他也推文說:「我幾乎從不健身,除了接小孩,把他們拋到空中。」

39歲的祖克柏受過綜合格鬥(MMA)訓練,最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。

兩大科技天王嚷嚷可能開打鐵籠賽,源於國際區塊鏈顧問公司(International Blockchain Consulting)創辦人暨執行長諾法(Mario Nawfal)推文說:「Meta將推出『推特對手』,名為THREADS。」

臉書母公司據報正在開發一種以文字為主的獨立社群應用軟體,可能會成為推特的勁敵。

馬斯克回應諾法推文說:「我相信地球別無選擇,等不及完全處於祖克柏的控制下。」另一名網友開玩笑說:「最好小心點,@elonmusk,我聽說他現在有練柔術。」結果釣到馬斯克親回:「如果他願意,我準備在鐵籠賽會會他(大笑)。」

祖克柏據說是巴西柔術白帶,在卡馬里奧(Dave Camarillo)的游擊隊柔術道館(Guerilla Jiu Jitsu academy)訓練。卡馬里奧是柔道和柔術黑帶,曾經訓練出好幾位UFC冠軍。

兩大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳,引發社群媒體激辯誰將勝出,甚至模仿格鬥比賽海報做成迷因哏圖幫忙宣傳。

🤜 CHOOSE YOUR FIGHTER 🤛



Who: Musk vs Zuck

Where: Vegas Octagon

Date: TBD https://t.co/Kfi3ZHaeHo pic.twitter.com/8PCWk0sKee