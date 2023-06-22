Netflix投資韓國 執行長:對當地是契機

影音串流平台Netflix共同執行長薩蘭多斯於4月承諾未來4年對韓國內容產業投資25億美元，他今天又說，Netflix在韓國的25億美元投資對當地產業來說是一項「契機」。

法新社報導，韓國是Netflix最大的電視劇和電影供應方之一，薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，公司正在韓國「進行長期投資」。韓國為Netflix帶來了全球熱門影集「魷魚遊戲」（Squid Game）、「黑暗榮耀」（The Glory）等夯劇。

薩蘭多斯今天在韓國首爾概述了這筆25億美元資金將如何運用，更稱讚「韓國創意產業界與Netflix之間的極佳合作關係」。韓國總統尹錫悅4月在美國華府進行國是訪問時，曾和薩蘭多斯會面，薩蘭多斯當面承諾未來4年將對韓國內容產業投資25億美元，並於會後對外宣布。

路透社報導，薩蘭多斯向記者表示：「例如，2022年至2025年之間，Netflix在韓國製作的作品中，有1/5將出自於新人編劇或新人導演之手。」

薩蘭多斯還說，Netflix正與韓國電波振興協會（Korea Radio Promotion Association）合作，協助有才華的年輕人獲得影視製作業的經驗。

他更提到：「我的看法是，隨著商業的發展，契機也隨之而來。像我們這樣的創意企業與網路產業之間有著明確、直接和共生的關係。」

Netflix韓國內容副總裁姜東漢表示，Netflix過往專注於影集，公司現在計劃把自家內容投資擴大到電影和非小說類作品。

薩蘭多斯昨天會見韓國著名導演朴贊郁和電影系學生時說道，講述其他國家的故事，而不僅僅是好萊塢的故事，是他「最自豪的決定」。

Netflix最受歡迎的10部非英語影集中，有4部是韓國製作的，其中包括「魷魚遊戲」、「黑暗榮耀」及「非常律師禹英禑」（Extraordinary Attorney Woo）。

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