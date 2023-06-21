巨大庫存去化不如預期 恐延至明年Q1

自行車大廠巨大機械董事長杜綉珍今天表示，庫存壓力最大時點在去年底，雖然經過6個月已逐漸去化，但進度不如預期，庫存問題恐拖到明年第1季才能解決。

巨大今天舉行股東會，通過111年財報及配發現金股利每股7.8元。巨大集團去年合併營收為新台幣920.4億元，稅後淨利58.4億元，每股稅後盈餘15.51元。

關於全球市場，杜綉珍表示，由於總體經濟因素與歐美市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年。在e-mobility、環保、運動3大趨勢下，巨大仍看好中長期自行車產業發展。

杜綉珍指出，自行車產業不會天天過年，今年狀況不如去年，但長遠來看市場需求還是不錯。

杜綉珍坦言，庫存下降速度不如預期，原預期第3、4季可恢復正常水位，但以現況看，恐怕要拖到明年第1季．

巨大執行長劉湧昌分析，雖然美國中低階自行車市況不佳，但中國疫情解封後自行車市況特別好；從全球市場來看，電動輔助自行車、高階公路車、高山車需求暢旺。另外，疫情之後，中國戶外運動蔚為流行，自行車運動人口顯著成長，帶動中高階車款強勁需求。

巨大集團前5月營收349億元，較去年同期減少3.45%。自有品牌在主要市場的銷售表現，以捷安特中國表現最為亮麗，前5個月銷售額較去年同期大幅成長超過7成；捷安特歐洲及美國因受到中低階產品銷售趨緩影響，營收較去年同期減少。