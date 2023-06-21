經濟復甦現疑慮 台股觀察10日線支撐

中國大陸人行降息幅度不如預期，市場對經濟復甦力道出現疑慮下，美股全面收低，台股即將面臨10日線17103點支撐，是否止跌成觀察指標。

市場擔憂全球經濟復甦力道不如預期；道瓊工業指數20日下跌245.25點或0.71%，收在34053.87點。標準普爾500指數下跌20.88點或0.47%，收在4388.71點。以科技股為主的那斯達克指數下跌22.28點或0.16%，收在13667.29點。費城半導體指數下跌25.582點或0.70%，收在3647.562點。

法人指出，美國聯邦準會理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將於22日出席眾議院及參議院聽證會，向國會議員闡述貨幣政策，市場認為可能就上周暫停升息提出說法，並對後續利率走向表達看法，在此之前市場轉趨觀望。

熱錢出走下，20日新台幣爆量貶值收30.89元，貶9.4分，寫下近7個月新低紀錄。

經濟部統計處20日公布5月外銷訂單金額為456.8億美元，年減17.6%，連續9個月負成長，今年前5月接單金額累計2243.9億美元，年減2成，創2010年以來同期最大減幅；經濟部表示，今年上半年衰退格局已定，下半年預估可逐季增溫。