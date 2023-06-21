傳中在古巴建軍事設施 美：非秘密不驚訝

據傳中國正在古巴建立聯合軍事訓練設施進行談判，白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，中國試圖提高在西半球影響力與情報收集能力，「不是什麼秘密或令人驚訝的事」，美國會持續採取措施以確保國家安全。

華爾街日報報導，中國正針對在古巴建立聯合軍事訓練設施，與古巴進行談判。美國情報報告顯示，這座位在古巴北部海岸的聯合軍事訓練設施，相關討論已進入後期階段，但尚未得出結論。

柯比（John Kirby）今天被媒體問及此事時指出，中國一直努力提高在西半球的影響力與情報收集能力，「已不是什麼秘密或令人驚訝的事」，這包括與古巴建立相當長時間的關係。美國會持續採取措施，以確保自身機密與國家安全。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）在媒體簡報上也表示，美國瞭解中國持續表達對西半球的興趣，擴大軍事存在度，美國會持續監控，也有能力擁有因應任何進一步行動所需的資源。

華爾街日報報導引述一名現任及一名前任美國官員指出，有關軍事設施可為中國提供平台，讓中國有可能在古巴永久駐軍，並擴大情報蒐集範圍，包括針對美國的電子竊聽。為此，美國拜登（Joe Biden）政府已與古巴官員聯繫，嘗試阻止這項交易。

剛結束2天北京訪問、轉往倫敦的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向媒體表示，已就此向中國領導人警告，美方對此事深為關切。美方對此態度非常明確，會保護自己的國家與自身利益。