台灣首檔ETF0050 成立20年報酬率逾500％

元大台灣50成立於2003年6月，為台灣首檔ETF，成立至今20年；截至5月底規模已突破新台幣3,000億元，累積報酬率約550%，是台股ETF成立最久、規模最大的ETF。

元大台灣50（簡稱0050）於2003年6月25日募集成立，6月30日以36.96元正式掛牌，當日收盤價為37.08元，是純粹的市值型ETF，納入台股上市市值最大50檔企業。0050在今年6月下旬將成立滿20週年，開創台灣ETF市場從零到有、從1檔到48檔的發展歷程，奠定國人主場投資基礎。

回顧0050過去20年歷史，2011年6月規模首度突破1,000億元。2020年10月開始，證交所首次揭露每月定期定額戶數，0050為最受歡迎標的；至2023年5月為32連霸，享有「國民ETF」美譽，也掀起台灣新一波ETF存股風潮，蟬聯定期定額人氣王寶座。

0050除了連霸證交所定期定額ETF榜首外，台股個股定期定額戶數前20名個股也都是其成分股。0050於2022年1月17日盤中以152.4元創下歷史最高價，2022年3月規模來到2,000億元，2023年5月30日進一步突破3,000億元規模，統計至今年5月31日止，總受益人數約67.79萬人。

元大投信表示，統計台灣50ETF從2003年成立以來至今年5月底，含息總報酬逾550%，換算年化報酬率約10%。

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