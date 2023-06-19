央行限貸令 一銀總座:確立房市量縮價緩跌

中央銀行再出手打炒房，對六都與新竹縣市自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制，第一銀行總經理李嘉祥認為，政府房市措施將引領房市軟著陸，確立「量縮價緩跌」格局。

中央銀行15日舉行第2季理監事會議，決定不調整利率，但意外加碼選擇性信用管制，同時下修2023年經濟成長率預測值至1.72%，意味今年台灣經濟成長率可能無法達到先前預測的2%目標，今年通貨膨脹率則預估達到2.24%。

第一銀行總經理李嘉祥受訪時指出，全球經濟面臨「高通膨、高利率、高庫存、高原物料價格、低買氣」以及地緣政治風險，在多股力量拉扯下，以外銷為導向的台灣，目前出口已連9黑，所幸政府端出振興紓困方案、普發現金、鼓勵台商回台投資等措施，且下半年進入歐美消費旺季，有助台灣經濟表現，「保2還是有機會」。

談及房市展望，李嘉祥表示，過去低利率的環境現在已經不存在，加上「平均地權條例」各子法將於7月1日上路，房市投資客應該會逐步絕跡，房市將以自住客為主，這也呼應一銀持續以自住客群為首要目標的房貸策略。

李嘉祥指出，央行及政府採取管控措施，將引領房市軟著陸，且目前「量縮價緩跌」的格局，會更加確立。

針對央行限縮特定地區第2戶房貸成數上限7成，對房貸業務影響，李嘉祥表示，目前房市以剛性自住買盤為主，加上一銀承作特定地區第2戶房貸占比很低，所以影響有限。

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