崇友在手訂單創新高 7月新電梯價再漲

電梯大廠崇友總經理游本立今天表示，目前新梯在手訂單規模達新台幣78億元，創歷史新高，預估7月開始新梯價格再漲約2%至3%，下半年業績可逐季成長且較去年同期佳。

崇友上午舉行股東會通過每股配發現金新台幣3.4元，展望下半年營運，游本立在股東會後與媒體會面，他表示，崇友下半年深化多品牌業務、優化新梯案源結構、以及24小時機動性維保服務能力。

他指出，目前崇友整體在手新梯訂單金額約78億元，仍站穩歷年新高，可支撐崇友未來超過2年營運，預期下半年營運可逐季成長，且比去年同期表現佳，預估今年維修保養營收可超過20億元。

展望崇友今年營運，法人預估，崇友第2季起業績可逐季增加，今年營收規模有機會超過50億元，每股純益上看5元。

展望新梯價格，游本立表示，崇友去年已經漲價2次，主要反映原物料價格，去年其中1次漲幅達到10%，預估今年7月漲幅約2%至3%，3次漲幅下來，平均每次漲幅約3%至4%。

游本立指出，崇友除了針對旗下全台超過4萬台維保電梯導入自有雲端監控系統，深化預防保養，其次在新梯研發，導入人工智慧（AI）技術應用，包括運用人臉辨識、AI自我學習的特點，開發DDS目的樓分派系統、AI群管理系統開發驗證等多項軟體，讓電梯派車最佳化，縮短待車時間、增加群組運輸效率。