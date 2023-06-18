價格取勝 陸電動車廠開始搶占歐洲車市

德國雖是汽車製造大國，但德媒報導，中國車廠近來爭相打入德國市場，比亞迪、蔚來、小鵬、榮威等車廠紛紛加強在德國及歐洲市場的耕耘力度，比亞迪更延攬前賓士資深主管負責德國銷售業務。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，在中國汽車市場，比亞迪已經取代連續居冠15年的福斯（Volkswagen）位居銷量冠軍。

根據報導，曾在賓士（Mercedes-Benz）任職30年、目前投效比亞迪負責德國銷售業務的鮑里（Lars Pauly）日前表示，比亞迪計劃中期目標取得德國電動車5％至10％的市占率。比亞迪在德國的消費者業務今年初才啟動。

報導指出，鮑里並沒有說明所謂「中期目標」是多久以後。他說，比亞迪致力於提供消費者「可以得到的電動車型」，並且在其他廠商中長期內「不會活躍的價格區間」耕耘。這意味著，比亞迪在德國市場，將鎖定「對價格敏感」（較重視價格）的消費者。

除一般消費者，德國最大租車業Sixt宣布，今後六年內將採購10萬輛比亞迪電動汽車。比亞迪還計劃今年底前在歐洲新建工廠或收購現有生產線，選址包括德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利等國，以實現2025年在歐洲量產的計劃。

除了比亞迪，其他中國車廠也在積極拓展德國及歐洲市場。其中，上汽集團旗下的榮威，今年1至5月共在德國銷售6,766輛，較去年同期大增1倍多；電動車廠蔚來的匈牙利廠在2022年9月投產，10月起在歐洲銷售；另一家電動車廠小鵬更早前已打入丹麥、瑞典、荷蘭、挪威等對電動車支持力度較大的歐洲國家。

業界人士分析指出，近20個中國汽車品牌很快就會陸續進入歐洲市場，擁有多種價位、級別的電動車型是其優勢。相形之下，包括德國車廠在內的歐洲車廠，通常只提供高檔電動車，且面臨零件或晶片缺乏導致生產不順等瓶頸。

據德國官方統計，今年1至5月，全德國共有近112萬輛新車上牌，比亞迪僅占165輛。而在2022年，蔚來、榮威等中國車廠在德國的市占率為0.9％，同年比亞迪全球汽車總銷量為55萬輛，其中44萬輛是在中國國內銷售。

報導引述德國車界人士指出，中國車廠在電池技術、自動駕駛技術方面具領先地位。但這些新興車廠能否在德國等成熟市場站穩腳跟，仍有疑問。

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