西方援烏F-16 普丁：北約有捲入戰爭危險

俄羅斯總統普丁今天警告，如果北大西洋公約組織（NATO）成員繼續提供軍事武器給基輔，北約將有進一步捲入烏克蘭戰爭的「嚴重危險」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普丁16在今年的「聖彼得堡國際經濟論壇」（SPIEF 2023）上說：「當然，北約正捲入烏克蘭戰爭。他們持續提供重型軍武給烏克蘭，現在還考慮提供戰機。」普丁指的應是北約部分成員計劃提供烏克蘭F-16戰機。

西方軍援烏克蘭重裝備方面，目前已有德國豹2（Leopard 2）、英國挑戰者2型（Challenger 2）主力戰車、美國布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）和史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）等。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）4月底時表示，北約盟國與夥伴已交付烏克蘭1500多部車輛及230輛坦克。

另根據克里姆林宮發布普丁在聖彼得堡的談話，普丁說俄羅斯在前線摧毀許多烏軍坦克，「包括豹式，毫無疑問，將來F-16也會有相同下場」。

他強調若屆時這些F-16從位於烏克蘭境外的基地對付俄國，俄軍將不得不考慮阻止相關攻擊，北約就有進一步捲入這場戰事的嚴重危險。

普丁表示，俄羅斯擁有的大量核武可「保證」俄國安全，還說俄羅斯擁有的核武數量超過北約國家。

根據「武器管制協會」（Arms Control Association）資料，截至2021年1月，俄羅斯擁有約6250枚核彈頭。美國擁有超過5500枚核彈頭，而另外兩個北約成員國英國和法國分別擁有約220枚和290枚核彈頭。

普丁在論壇時被問到俄烏戰事會否動用核武時表示，俄國完全有能力但沒有此必要，「因為敵方在前線並未成功」，而對方明知前線成功機率渺茫，所以百般設法想逼俄國動用核武讓情勢更複雜，俄國不會上當。

普丁說若烏克蘭持續越境攻擊毗連的俄國境內，俄方將考慮在烏克蘭境內建立緩衝地帶，烏方很清楚屆時後果為何。

延伸閱讀

俄羅斯依賴中國？普丁這樣反批回應

艾爾段連任 蕭茲邀請訪德 普丁促俄土合作

盯上普丁1,440億命脈 西方「下一把刀」曝