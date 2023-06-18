央行：美元地位仍難被取代 但有3挑戰

國際政經局勢動盪，地緣政治風險頻傳，近年不少專家直指美元強勢地位可能不保。中央銀行分析，美元確實面臨歐盟整合程度提升、中國大陸迅速成長等挑戰，但可預見的未來，美元最主要國際貨幣的地位難被取代。

2008年美國次貸危機引發全球金融風暴後，美元未來存在的挑戰議題愈來愈常被討論。中央銀行近日發表分析指出，美元在交易媒介、計價單位以及價值儲藏占比都是全球之冠，加上歐元、人民幣各自存在問題，認為美元仍將繼續維持最主要國際貨幣的地位。

央行表示，美元確實面臨3大挑戰，分別是歐盟整合程度提升、中國大陸迅速成長以及支付環境不斷變化；但即使歐盟財政整合取得進展，加強財政一體化，政治分離的情況仍將帶來政策不確定性。

至於人民幣方面，央行指出，近年中國大陸政府推動人民幣國際化，但人民幣不能自由兌換、中國資本帳戶尚未完全開放，以及投資者對中國大陸機構和法治信心較低，使得要讓大眾更廣泛使用人民幣存在重大障礙，人民幣對國際投資者也相對缺乏吸引力。

央行表示，隨著支付環境變化，私部門和官方數位貨幣快速成長，確實可能減少大眾對美元的依賴，消費與投資偏好不斷改變加上新商品出現也帶來影響；不過只靠技術，還沒辦法完全抵銷美元長期占據的主導地位。

央行直言，雖然俄烏戰爭爆發後，國際上去美元化的聲浪有增溫跡象，部分國家進行貿易也採取避開以美元交割清算的措施，但因經濟或貿易規模有限，而且交割後得到的貿易對手方貨幣，仍缺乏價值儲藏（投資）去處，最終還是需要透過美元清算彼此債權債務關係。

央行認為，由於美元在交易媒介、計價單位及價值儲藏占比都是全球之冠，在可預見的未來，美元仍將維持最主要國際貨幣地位。

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