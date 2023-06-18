台股本周股東會 傳產觀光娛樂類股接力登場

美股16日漲多拉回，週線仍收紅，台股16日下跌46.07點收在17288.91點，量能創15個多月來大量，本週上市櫃公司股東會由傳產股、觀光旅遊、影音娛樂等類股接力登場。

展望台股後市，法人指出，總經干擾淡化，通膨緩解、產業庫存受控、日股走強，台股科技股強勢，有利支撐大盤高檔水位，國際資金回流台股，股市重回基本面主導。

美股16日漲多拉回，週線收紅，道瓊工業指數終場下跌108.94點，或0.32%，收在34299.12點，標準普爾500指數下跌16.25點，或0.37%，收在4409.59點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌93.25點，或0.68%，收在13689.57點，費城半導體指數下跌34.914點，或0.94%，收在3673.144點。

台股加權指數16日終場下跌46.07點，收在17288.91點，成交值放大至新台幣4496.08億元，加計盤後4580.71億元，創2022年3月初以來大量，主要是富時指數相關成分股盤後生效，推升台股16日成交金額放量。

三大法人16日外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超46.99億元，其中自營商買超54.59億元，投信賣超40.56億元，外資及陸資買超32.96億元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨多單減少2129口至4441口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2516口至15764口。

本週上市櫃公司股東會持續登場，由傳產股、觀光旅遊、影音娛樂等類股接力，包括19日的世紀鋼、胡連、東陽、黑松、鳳凰等，20日包括華研、錢櫃、雄獅、長榮鋼等，21日包括士林電機、帝寶等。

此外，太陽能族群茂迪與中美晶也將分別於19日和21日舉行股東會，矽晶圓廠環球晶股東會則將於20日登場，電子代工廠仁寶將於21日舉行股東會。

觀察國際金融動向，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國聯邦準備理事會（Fed）上週暫緩升息，儘管今年內再升息2碼機率高，不過日前公布平均薪資成長速度已出現緩解跡象，反映到最終通膨數據仍需要時間。

安聯投信台股團隊表示，美國中小型地區銀行流動性問題暫解，通膨數據整體趨勢維持下滑。

孫傳恕指出，升息循環走向終點，去年以來貨幣政策抑制通膨已見成效，即便今年下半年景氣可能放緩，不過目前美國強勁就業與消費仍支撐經濟軟著陸。

觀察國際股市動向，孫傳恕分析，目前多頭氛圍仍在，亞股中日股走勢強勁，有助激勵科技股導向的台股表現，加上至7月中旬前屬於財報空窗期，有利偏多格局。

安聯投信台股團隊表示，產業庫存問題大致已獲控制，不過通膨對終端消費影響仍待觀察，市場仍維持下半年將優於上半年，明年可望優於今年的共識。

展望台股後市，孫傳恕分析，近期科技股調整庫存進入尾聲，部分回補庫存，帶動科技股強勢，族群輪動，有利支撐大盤高檔水位，加上量能放大，多方有優勢，不過須留意KD指標已來到超買區，雖然進入高檔鈍化，短線仍可能震盪。

安聯投信台股團隊表示，全球流動性縮減不確定性降低、科技業基本面上半年落底，國際資金回流台股，總經干擾淡化，股市重回基本面主導。

安聯投信台股團隊指出，隨著市場回歸基本面，科技股走勢重回正向軌道，在布局主軸上，建議專注市占率增加、滲透率提升、規格提升帶來平均銷售價格（ASP）和毛利增加的企業。