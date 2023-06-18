疫後消費「助漲」物價 央行:高利率恐更長

全球慢慢走出疫情陰影，生活邁向正常化，娛樂、聚餐活動愈來愈頻繁，不過央行示警，服務類價格居高、核心物價下跌不易，恐使主要央行維持高利率更長時間，高利率環境不利民間消費與投資成長，將抑制台灣出口動能回升。

美國聯準會去年以來激進升息的後座力持續發酵，全球終端需求明顯萎縮；今年6月聯準會終於按下暫停鍵，決議在連10次升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。

台灣央行15日理監事會也跟進美國暫停升息腳步，宣布利率按兵不動，要花一些時間檢視緊縮貨幣政策的效果及影響，同時大幅下修台灣2023年經濟成長率至1.72%，較3月預測值2.21%大減0.49個百分點。

央行報告進一步指出，今年仍存在許多變數，恐抑制成長動能，須留意主要央行維持高利率水準的時間、中國大陸經濟復甦程度、供應鏈庫存調整完成時間、國際政經情勢變化，以及氣候變遷等5大不確定性。

央行強調，隨著疫後生活正常化，民眾消費主力轉向服務類，先進經濟體的餐飲及娛樂服務需求明顯升溫，加上人力成本上漲，導致服務類價格居高、核心物價下跌不易，主要央行可能因此維持高利率水準更長的時間。

央行認為，高利率環境不利民間消費與投資成長，可能進一步延緩全球經濟復甦步調，抑制台灣出口動能回升。

此外，供應鏈庫存調整完成時間，攸關台灣下半年經濟復甦動能。央行指出，由於供應鏈瓶頸期間重複下單以及疫後遠距紅利消失，去年第2季起，全球終端產品買氣趨緩，部分廠商開始調整庫存，直到今年上半年，各產業庫存去化程度不一，拖累國內經濟成長動能。

央行直言，供應鏈庫存調整完成的時間，將左右國內民間投資與經濟表現。

原本外界期待中國解封後經濟復甦，可以帶動需求回升，不過央行表示，中國第1季消費復甦緩慢，民間投資低迷，加上青年失業率仍高以及地方政府債務龐大等問題，景氣前景不確定性高，復甦動能不如原先預估，可能拖累全球經濟成長。

央行表示，全球景氣降溫且不確定性因素仍多，抑制台灣外需表現，而廠商持續庫存調整，也使民間投資偏向保守，國內外主要機構陸續下調今年台灣經濟成長率預測值，區間介於0.7%至2.31%之間，平均為1.63%。