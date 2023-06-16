壽險業5月初年度保費619億 擺脫衰退

壽險公會統計，今年前5月壽險業初年度保費合計新台幣2741.17億元，年減幅持續收斂至31.5%，單看5月壽險業初年度保費達619億元，年增4.57%，正式擺脫衰退窘境。

壽險公會今天公布壽險業最新業績概況，加計認列在負債項下收入，壽險業前5月初年度保費收入為2741.17億元，年減31.5%，續年度保費收入為6103.19億元，年減4%，合計壽險業前5月總保費收入為8844.36億元，年減14.7%。

壽險公會最新數據顯示，壽險業保費收入雖然仍未擺脫「三衰」態勢，但無論初年度保費、續年度保費或總保費收入，相比2022年同期衰退幅度均已較前4月收斂。單看5月壽險業初年度保費更達619億元，年增4.57%，擺脫連月負成長困境。

進一步檢視壽險業初年度保費收入結構，前5月傳統型保單初年度保費為1702.26億元，年減幅縮小至18.6%，投資型保單初年度保費收入為1038.91億元，一舉衝破千億規模，年減幅同步縮小至45.7%。

壽險公會分析，因新台幣兌美元貶值，影響新台幣保單銷售，加上壽險公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，客戶保持觀望或資金轉作其餘用途，導致利變型壽險買氣衰退，進而使整體傳統型保單初年度保費年減18.6%。

投資型保單買氣則與資本市場表現具連動性，壽險公會觀察，國際經濟仍隱含不確定性，客戶投資信心仍受影響，投資型壽險及投資型年金險買氣雙雙衰退，以致整體投資型保單初年度保費下滑逾4成。

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