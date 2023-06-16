IDC：筆電代工業谷底翻揚 這時迎換機潮

市場研究機構IDC今天表示，儘管經濟局勢仍然嚴峻，但2023年第二季開始全球筆記型電腦代工產業出貨量將因品牌廠商的庫存水位降低，而從第一季的谷底逐步提升。

展望2024年，IDC指出，疫情期間銷量大增的筆電換機潮將從2024年第二季後展開，加上人工智慧（AI）筆電的熱潮帶動，預期全球筆電代工產業出貨量將再次呈現雙位數百分比的年增率。

根據IDC「全球筆記型電腦組裝產業出貨研究報告」顯示，2023年第一季全球筆電組裝產業因全球面臨嚴峻的經濟挑戰，導致市場需求不振，出貨量僅達3,400萬台，季減14.6％，年減36.4％。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊研究副總監徐美雯透過新聞稿說，2023年是筆電出貨量最具挑戰的一年，由於全球經濟條件較為嚴峻、品牌廠商調整庫存，加上新興顯示技術包括OLED（有機發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）背光、裸視3D等產品價格仍高，市場需求驅動力道明顯不足，導致今年第一季筆電代工產業較去年同期大幅下滑。

在生產地點方面，IDC指出，今年第一季筆電出貨仍以中國為主要生產據點，但從2022年開始筆電代工廠受中國的清零政策、限電措施影響衝擊出貨，加上2023年美中關係仍持續緊張，且中國工資也較其他東南亞國家高等因素影響，使得品牌廠與代工廠紛紛尋求新的代工地點。IDC預期在主要品牌廠的主導下，越南可望形成一個完整的筆電產業聚落。

在出貨表現上，廣達持續領先競爭者，今年第一季出貨量占全球筆電代工產業的29.3％；仁寶出貨量排名全球第2，市占率20.8％；第3名聯寶市占率11.3％；緯創與英業達緊追在後，分別拿下10.7％、8.2％的市占率。

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