日本在野黨提內閣不信任案 執政黨將否決

日本立憲民主黨反對首相岸田文雄內閣，認為沒執政資格，應儘速下台，今天上午在眾議院提出內閣不信任決議案。不過，執政黨下午將予以否決。

日本放送協會（NHK）報導，日本國會會期距離休會僅剩5天，立憲民主黨在眾議院提出對岸田內閣的不信任決議案。理由是岸田內閣計劃國防增稅，但未做好人民要求因應物價飆漲的對策。

此外，個人身分碼（類似身份證）實施頻頻出包、去年以來官員陸續辭職、今年也有2名首相秘書官更替等。基於這些理由，立憲民主黨認為岸田內閣沒有執政資格，應該立刻下台。

立憲民主黨主席泉健太對媒體表示，現在的政治很不正常，人民生活嚴峻之際，政府應修改讓人民增加負擔的作法才是。如果岸田政府施政無視人民生活，在野黨提出內閣不信任案是理所當然的，希望各在野黨支持。

對於不信任案，執政黨今天下午將在眾院院會予以否決。預料在執政聯盟及部分在野黨反對票占多數情況下，不信任案將被否決。

內閣官房長官松野博一今天在內閣會議後例行記者會表示，岸田政府基於自民、公明兩黨強固的聯合基礎，對趨於複雜的國際局勢因應、實現加薪、人力及減碳、數位化等新領域的投資、兒童未來戰略方針等刻不容緩的課題，都會因應向前推動，這方針不會改變。