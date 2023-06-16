美股大漲 法人：台股籌碼面偏多

投資人認為美國聯邦準備理事會（Fed）的升息行動很快將會結束，美股道瓊工業指數大漲428.73點。法人表示，美股持續走高，台積電填息後收漲，台股籌碼部分為偏多格局，有機會挑戰更高位置。

美股道瓊工業指數15日勁揚428.73點或1.26%，以34408.06點作收；標準普爾500指數上漲53.25點或1.22%，收4425.84點；科技股那斯達克指數上揚156.34點或1.15%，收13782.82點；但費城半導體指數下跌31.69點或0.85%，收3708.06點。

美國聯準會暫緩一次升息，市場樂觀解讀升息趨緩，台股15日量能放大，權值電子股台積電、半導體千金股王信驊上演填息秀，人工智慧（AI）族群、航空雙雄爆量續強，終場加權指數上漲96.84點，收在17334.98點，創2022年4月以來新高，成交金額新台幣3775.6億元。

產業訊息方面，電腦品牌廠華碩15日晚間召開線上記者會，說明組織調整現況，共同執行長胡書賓強調，絕對不是為裁員而做組織調整，假設在調整過程中必須有員工異動，內部仍有600多個職缺可以讓受影響的員工轉調。

代工廠和碩看好伺服器市場規模夠大，未來有2倍以上成長，不擔心布局落後同業；和碩車用事業已取得新客戶，正布局電動車相關產業，預估2024年車用營收占比將達1成。