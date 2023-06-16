台積再登繳稅王貢獻國庫千億 陽明居亞軍

今年繳稅王 台積電無懸念拿下

營所稅報稅季結束，根據財政部財資中心15日晚間公布資料，北區國稅局轄區內企業自繳稅額超過新台幣3,263億元，續居五區國稅局之冠。其中繳稅最大戶稅款約1,000億元，一般認為是來自護國神山台積電。

依財政部財政資訊中心發布營利事業所得稅結算申報統計表，今年全國營所稅總自繳稅額7,260.13億元、年增7.79％。

其中北區國稅局轄下因有新竹園區，多家知名上市櫃公司與科技大廠總部位於此，營利事業自繳稅額達3,263.84億元、年增超過700億元 ，年成長率為27.47％，位居五區國稅局之首。

其中北區國稅局轄區繳稅冠軍自繳稅額約1，000億元，第2名約270億元，第3名超過100億元，第4名約80億元。對繳稅大戶身分，北區國稅局無法透露。

市場則推測，交了1,000億元稅款的最大戶就是台積電，前三名應該還是陽明海運和聯電。

（工商時報 傅沁怡）

台積電再登繳稅王貢獻國庫千億 陽明海運續居亞軍

報稅季結束，根據財政部營所稅結算申報概況，北區國稅局轄區內企業自繳稅額超過新台幣3263億元，續居五區國稅局之冠。經交叉比對企業財報等資料，「護國神山」台積電無懸念蟬聯繳稅王，貢獻國庫約1000億元營所稅。

所得稅結算申報於5月31日截止，財政部財政資訊中心近日發布營利事業所得稅結算申報統計表 ，全國營所稅總自繳稅額7260.13億元、年增7.79%。

五區國稅局中，北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣市等，有多家知名上市櫃公司與科技大廠座落，再次助攻北區國稅局營利事業自繳稅額居五區之首，達3263.84億元、年增超過700億元 ，年成長率為27.47%。

進一步觀察北區國稅局轄區繳稅大戶，繳稅冠軍自繳稅額約1000億元，第2名約270億元，第3名超過100億元，第4名約80億元。至於繳稅大戶身分，北區國稅局指出，基於稅法規定保密原則，無法對外透露。

不過，交叉比對企業財報及營所稅申報情況，可推估全球晶圓代工龍頭台積電蟬聯繳稅王寶座，亞軍仍是由「貨櫃三雄」之一的陽明海運拿下；聯電則擠進第3名；鴻海估計名列第4名。

此外，台北國稅局營利事業自繳稅額2234.57億元、僅微幅減少約2.4%。推測其原因，儘管去年國內金控受資本市場動盪、防疫險拖累，獲利大幅衰退，不過，轄區內的長榮海運去年稅後淨利年增近4成、萬海獲利也創歷史次高；金融業與航運業繳稅金額一減一增，兩者互抵後，整體自繳稅額大致呈現持平。

（中央社）