台達電46億收購德國車用零組件廠TB&C

全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達電（2308）今（15）日宣布透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以1.42億歐元（約合新台幣46.62億元）向Cooperatief H2 Equity Partners Fund IV Holding W.A.以及Te Bokkel Beheer B.V.收購HY&T Investments Holding B.V.及其旗下子公司TB&C集團100％股權，以擴充電動車版圖。

台達電電動車布局再下一城，此次新購併的對象包含營運總部位於德國的TB&C，TB&C為車用高壓混合式零組件指標企業，核心技術包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型等領域，主要應用在車用、醫療及工業等領域，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商，為因應客戶的需求，TB&C旗下亦設有研發、業務團隊與生產設施，在墨西哥、羅馬尼亞也設有生產據點。

據悉為確保TB&C的獨立性，待交易完成後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

對於台達電近期在電動車布局動作頻頻，台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達電未來五年雙位數成長目標的動能之一。台達電已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。未來TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，正好可以與台達電長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達電進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C執行長Robert van der Weck表示，電動車亦是TB&C未來發展的策略方向，台達電零組件事業群的產品在TB&C關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞，期許透過雙方在技術上的互補，可以為客戶開發更高附加價值的產品，同時也可以借重台達電的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。

H2 Equity Partners管理合夥人Gert Jan van der Hoeven亦表示，過去在管理團隊的領導之下，H2 Equity Partners成功的將TB&C從汽車天窗精密機構零組件製造商，轉型後成為領先的電動車高壓連接技術解決方案的一級（Tier 1）供應商，相信未來TB&C經由與台達電的緊密整合，能夠讓公司進一步的成長。

法人指出，此次的購併案可謂是強強連手，對雙方來說都是利多於弊，就台達電言之，經由此次收購，台達電可能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局，對TB&C而言，則可以借重台達電的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。待未來購併完成後，雙方研發及製造資源還可以進一步做整合，真正達到一加一大於二的綜效。

（工商時報 鄭淑芳）

台達電（2308）15日深夜重訊拋震撼彈，宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.以1億4200萬歐元（約合新台幣46.61億元），收購德國車用高壓混合式零組件領導公司TB&C，強化電動車布局。

台達電表示，TB&C營運總部位於德國，為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商。

台達電指出，此次收購後，結合台達電零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達電在電動車領域的整體發展。

台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達電未來五年雙位數成長目標的動能之一。

他說，台達電已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。

他表示，TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達電長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

（中央社）