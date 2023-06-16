加拿大發生聯結車撞巴士事故 至少15死

加拿大「溫尼伯自由報」報導，曼尼托巴省（Manitoba） 15日發生重大車禍，1輛半聯結車撞擊1輛通常用來乘載年長者和殘障人士車輛，至少15人死亡。

根據路透社，「溫尼伯自由報」（Winnipeg Free Pres）報導，這起事故發生在曼尼托巴省西南部的卡貝里鎮（Carberry）附近，如死亡人數經確認，將是加拿大近代史上最致命的交通事故之一。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）轉播的現場影片顯示，消防人員朝1輛掉進路邊水溝的白色起火車輛灑水。1張照片還顯示1輛藍色卡車車頭被撞毀。

「溫尼伯自由報」報導，其中1輛車隸屬復康巴士（Handi-Transit），用來服務年長者和殘障人士。根據加拿大電視公司（CTV），至少15人死亡。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）指出，所有可用資源都已派往事故現場。

曼尼托巴省長斯特凡森（Heather Stefanson）推文說：「聽到卡貝里鎮附近發生的事故悲劇，我的心都碎了。」

與曼尼托巴省相鄰的薩克其萬省（Saskatchewan）2018年4月也發生重大交通事故，造成16人死亡，當時1輛卡車在鄉間道路撞擊1輛載有青少年曲棍球隊員的巴士。肇事卡車司機2019年被判處8年徒刑。