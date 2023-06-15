華碩裁員疑雲 共同執行長親上火線說明

華碩：不為裁員而改組 內部逾600職缺可轉調

華碩今天傍晚臨時召開線上記者會，由共同執行長許先越、胡書賓說明組織調整現況；胡書賓強調，華碩絕對不是為裁員而做組織調整，是為了因應大環境，把組織變得更敏捷、更快速、更靈活，能回應市場需求。

胡書賓表示，組織調整將於7月1日生效，華碩營運目前仍在成長擴張階段，假設在調整過程中必須有員工異動，內部仍有600多個職缺可以讓受影響的員工轉調。在媒合過程中找不到適當職位的員工，「我們相信是非常少的」。

華碩14日在官網發布聲明澄清，網路謠傳華碩將進行大規模裁員，並非事實，未來系統事業群將劃分為消費、商用（包含原消費型Desktop桌機及AIO一體成形電腦）與手機3大產品部門。

胡書賓今天解釋，針對個人電腦（PC）相關事業處的組織調整，背後真正原因是要優化整體營運，現在整個PC產業大環境，不管從市場、供應鏈或終端消費者角度，變化非常劇烈且快速，經營團隊認為華碩必須把所有相關事業處營運調整成更敏捷、更快速、更靈活的型態。

胡書賓說，這次針對商用事業反而是擴編，把華碩最頂尖的研發相關團隊灌注到新的商用團隊。另一項改組涉及原本電競事業處和消費型桌機事業處，2個事業處從上游供應商到下游消費者其實相通，適度整合可以發揮最大綜效。

他強調，「組織調整就好像一台行進中的汽車，稍微換一下輪胎，把一些好的裝備裝上去，讓這台車跑得更快更紮實、跑得更遠。」

為了安撫內部員工，胡書賓表示，華碩從上週到本週，已經陸續針對不同階級的主管舉辦4場說明會，今天也會向基層員工溝通。組織調整於7月1日正式生效後，新的事業單位主管會花1到2個月時間，深入了解事業單位的營運，提出新的策略規劃，接下來才會評估最適合的組織規模。

中央社記者提問，華碩營運已經開始轉到正向，為何決定現在做出組織調整；胡書賓回應，組織不管處在逆境或順境，還是隨時要有危機感，隨時審視內部組織的營運、競爭力、即戰力等各個面向。組織調整不是看短期效益，更看重中長期的競爭力。

許先越表示，華碩商用事業處這幾年人力持續成長，目前約540人，已是華碩內部人力第2多的事業單位，代表這幾年對商用產品線的持續投入。這次組織調整會讓原本手機事業總經理張凱舜，把手機事業處表現比較優秀的幾位主管帶到商用團隊，扮演重要角色，相信會讓商用事業營運更穩固。

許先越說，張仰光原本負責平板產品，2017年接掌電競事業處，從產品規劃、業務互動、市場行銷到內部管理，表現都非常優秀，希望讓他肩負更大責任。如果能把他的電競經驗轉移到PC產品線，對華碩PC成長性絕對是一大加持。

胡書賓補充，華碩商用營收占整體營收比重不到10%，在外部市占率不到5%，還有很大潛力和成長空間。從市占率來看，當然希望變成somebody（大人物），至少一定要達到10%。

針對電競事業目標，胡書賓指出，華碩電競市占率現在是全球第2名，偶爾會衝上第1名，希望未來能站穩第1名。華碩消費型電腦在全球市占率第3名，希望可以更上層樓，往第2名或第1名邁進。為了達到這樣目標，必須進一步優化組織，讓回應消費者的能力更敏捷、更快速。

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