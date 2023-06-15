歐盟改變心意 將5家中企移出擬制裁名單

據報導，歐盟已縮減先前擬議的制裁名單，將5家中國企業從名單移除。歐盟先前指控多家中企對俄羅斯出售可用於入侵烏克蘭戰爭的微電子等產品，提議進行制裁。

陸媒觀察者網今天引述報導，中國商務部當時警告，希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。

報導說，歐盟方面最初制裁名單有8家中企，但在布魯塞爾與中方會談後，其中5家暫時從名單移除。

熟悉此事的外交官和官員透露，仍在名單上的3家企業是在中國經營的俄羅斯實體。不過，報導稱這並非最終結果，正式名單仍有可能因情況而變動。

據指出，這系列制裁舉措是歐盟第11輪對俄制裁的一部分，主要是為防止俄羅斯及俄軍繞過西方現有制裁。歐盟最初希望在5月的7大工業國集團（G7）廣島峰會前後通過制裁措施，但因匈牙利和希臘不滿本國企業被列入烏克蘭提名的「國際戰爭贊助商」名單而陷入停滯。

中國駐歐盟使團團長傅聰5月底曾對英媒表示，歐盟第11輪對俄制裁主要是為防止規避制裁行為。中國未向俄羅斯提供任何軍事裝備，出口兩用物項（軍民兩用敏感物項）也極為謹慎。中國與俄羅斯保持正常的經貿合作，不受任何第三方干擾和脅迫，無論是美國還是歐洲。

傅聰說，歐盟表示沒有確鑿證據證明有關企業將從歐盟進口物品轉口到了俄羅斯，只是注意到有關中國企業對某些物品的進口激增。

傅聰說，這種成長可能有合理的理由，中方可以解釋也可以進行調查。遺憾的是，對於中國希望以合作方式解決問題的態度，歐盟方面沒有接受或回應，「如果歐方拿不出有關企業規避歐盟對俄制裁的確鑿證據，我們將堅決反制」。

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